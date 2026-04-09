Hou je telefoonnummer privé: WhatsApp laat je nu een gebruiksnaam instellen

We horen al een tijdje dat WhatsApp gebruikersnamen gaat introduceren en nu is het zover (ongeveer dan toch). Volgens WABetaInfo kan dit voorlopig alleen in de nieuwste bètaversies van WhatsApp beschikbaar en slechts voor een "beperkt" aantal gebruikers in een gefaseerde uitrol.

Met andere woorden, je moet de bètaversie van WhatsApp gebruiken om nu al van de nieuwe functie te kunnen profiteren en zelfs dan bestaat de kans dat je niet bij die selecte groep hoort. Het feit dat gebruikersnamen in bèta zitten, is wel een teken dat ze hopelijk binnenkort op grotere schaal worden uitgerold.

Zodra je toegang hebt tot de nieuwe functie, kun je in de WhatsApp-app naar Instellingen > Profiel gaan en daar een gebruikersnaam aanmaken. De functie is beschikbaar in zowel de iOS- als de Android-bètaversies van WhatsApp. In plaats van een nieuwe gebruikersnaam aan te maken, kun je er ook voor kiezen om je Facebook- of Instagram-gebruikersnaam te gebruiken.

(Image credit: WABetaInfo)

Als je er toch een aanmaakt, gelden er verschillende beperkingen, waaronder dat het een gebruikersnaam moet zijn die op geen enkel platform van Meta al door iemand anders wordt gebruikt, dat deze minimaal drie tekens lang moet zijn en dat deze met een letter moet beginnen. Je mag wel op een andere plaats in de naam een cijfer of ander teken gebruiken.

Andere beperkingen zijn dat de naam niet mag beginnen met www., niet mag eindigen op een domeinnaam en niet langer mag zijn dan 35 tekens.

Een privacykwestie

Gebruikersnamen zorgen vooral voor meer privacy, aangezien je hiermee contact kan leggen via WhatsApp zonder je telefoonnummer te delen. Bovendien biedt WhatsApp de mogelijkheid om optioneel een viercijferige 3gebruikersnaamcode3 in te stellen, die iedereen die je een bericht wil sturen ook moet kennen. Dat is nog eens een extra laag beveiliging en privacy.

Dit is allemaal goed nieuws, hoewel het andere potentiële voordeel van een gebruikersnaam (zijnde de mogelijkheid om een app te gebruiken zonder je telefoonnummer eraan te koppelen) niet mogelijk is. Je moet je nummer nog steeds aan WhatsApp koppelen, maar je hoeft het niet te delen met de mensen die je daar berichten stuurt.