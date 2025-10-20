Grote AWS-storing zorgt voor problemen met Zoom, Slack, Signal en veel meer diensten

Dit is een live artikel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Vernieuw de pagina om te controleren op updates.

UPDATE 2:

AWS denkt het probleem te hebben opgelost en de meeste diensten zouden binnenkort weer naar behoren moeten werken.

Er zijn ook bijna geen meldingen meer van storingen voor diensten zoals Slack, Zoom, Canva en Xero. Zelf kunnen wij ook gewoon weer chatten via Slack en toegang krijgen tot onze Trello-borden.

Er lijkt overigens geen sprake te zijn geweest van een cyberaanval, maar gewoon van een probleem in de database van AWS zelf.

UPDATE:

De meldingen van storingen bij onder andere Slack en Zoom lijken inmiddels wel wat af te nemen.

AWS heeft zelf ook een aantal updates gegeven. Er zijn al wat maatregelen toegepast en de diensten van AWS lijken al langzamerhand weer te herstellen. Aangezien er nog aan een overkoepelende oplossing wordt gewerkt, kunnen sommige problemen nog wel even blijven aanhouden. Ook kunnen sommige onderdelen die ineens wel weer werken, nog wel een beetje traag werken.

De meeste diensten zouden wel weer deels moeten werken, maar alle opdrachten die mensen probeerden uit te voeren tijdens de storing moeten nu nog wel verwerkt worden. Daardoor loopt dus nog niet alles meteen weer soepel.

Op maandagochtend 20 oktober is er een probleem geconstateerd met AWS (Amazon Web Services). Enorm veel online diensten draaien op platformen van Amazon en deze storing is dus bij allerlei verschillende apps en programma's te merken.

We zien dan ook enorm veel meldingen van storingen bij zowel diensten voor consumenten als zakelijke diensten. Onder andere Snapchat, Roblox en Signal ondervinden problemen, maar ook sommige websites van banken, Zoom, Slack, Atlassian (Trello) en Amazons eigen diensten.

Vooral de berichtendienst Slack lijkt enorm veel problemen te ondervinden en dit merkten wij zelf ook al toen we berichten, links en afbeeldingen probeerden te versturen naar collega's.

Ook bij Zoom lijken meerdere onderdelen van het platform getroffen te zijn. Dat werd ook op de statuspagina van de dienst gemeld. Onder andere Zoom Chat, het delen van bestanden, Zoom Clips en de Zoom Contact Center werken mogelijk niet naar behoren.

Volgens de statuspagina van AWS zelf heeft het probleem specifiek te maken met Amazon DynamoDB, een NoSQL database-platform dat (klaarblijkelijk) erg belangrijk is voor veel verschillende apps en programma's.