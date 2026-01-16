Airbnb lijkt de zelfrijdende auto van Apple te bevestigen

Apple staat bekend als een van de meest geheimzinnige bedrijven in de techwereld. Het bedrijf bevestigt zelden projecten die in ontwikkeling zijn en kondigt nieuwe hardware of software doorgaans pas aan wanneer de timing juist is. Nieuwe producten kunnen in Cupertino ontstaan, en geruisloos verdwijnen, zonder ooit publiekelijk te zijn erkend.

Des te opvallender is het dat, na jaren van geruchten over Apple’s werk aan autonome voertuigen, een onverwachte bevestiging lijkt te zijn gekomen vanuit Airbnb.

In een intern bericht dat openbaar werd gedeeld en waarin Ahmad Al-Dahle wordt aangekondigd als de nieuwe Chief Technology Officer van Airbnb, staat in een memo aan medewerkers het volgende:

“In 2014 richtte Ahmad Apple’s autonome technologie­groep op en gaf hij daar leiding aan. Deze groep was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kern-AI-systemen voor het zelfrijdende autoproject van het bedrijf.”

Hoewel Apple het project nooit officieel heeft bevestigd, sluit de verklaring naadloos aan bij jarenlange geruchten. Het is daarmee een van de duidelijkste aanwijzingen tot nu toe dat Apple’s zelfrijdende auto geen losse proefballon was, maar een serieus en langdurig traject.

De memo schetst ook Al-Dahle’s lange loopbaan bij Apple. Hij begon nog vóór de eerste iPhone, werkte aan multitouch- en displaytechnologie, droeg later bij aan de Apple Watch en andere hardwareprojecten, en belandde uiteindelijk aan het hoofd van Apple’s autonome systemen.

In 2020 vertrok Al-Dahle naar Meta, waar hij zich richtte op AI. Sinds 2023 maakt hij deel uit van Meta’s Generative AI-team en hielp hij bij de lancering van Llama en de uitrol van AI-functies binnen Meta’s apps.

Opvallend is vooral hoe deze informatie naar buiten kwam: niet via Apple zelf, maar via een aanstellingsbericht van Airbnb. Dit een ongebruikelijke, maar veelzeggende manier om zo’n geheimzinnig project bevestigd te zien worden.

De timing werpt ook nieuw licht op Apple’s bredere AI-strategie, waaronder de recente samenwerking met Google waarbij Gemini als basis dient voor de volgende generatie Siri en andere AI-functies.

Autonome voertuigen vormen een extreem complexe mix van hardware, software en AI. Het stopzetten van dat project past bij Apple’s hernieuwde focus op domeinen waarin het producten op grote schaal kan uitrollen binnen het eigen ecosysteem.

Voor Airbnb onderstreept de aanstelling hoe belangrijk AI is geworden voor de toekomst van het platform. Al-Dahle brengt ervaring mee in het bouwen en opschalen van grootschalige AI-systemen, precies wat aansluit bij Airbnb’s ambities.

In 2025 vernieuwde Airbnb zijn iOS- en Android-apps ingrijpend, met meer focus op overzicht, ontdekking en ervaringen naast verhuur. Daarnaast zet het bedrijf AI in voor klantenservice en gepersonaliseerde aanbevelingen, terwijl het blijft experimenteren met sociale functies.

CEO en medeoprichter Brian Chesky benadrukte dit: "In een wereld die steeds kunstmatiger wordt, verlangen mensen naar wat echt is: echte connecties met echte mensen in de echte wereld. Geen enkel bedrijf is beter gepositioneerd om aan deze behoefte te voldoen dan Airbnb."

Chesky voegde daaraan toe dat Al-Dahle “de overtuiging deelt dat technologie mensen moet dienen, en niet andersom, en dat het uiteindelijke doel is om ons dichter bij elkaar te brengen.”

Hoewel Airbnb zich niet aan autonome voertuigen zal wagen, maakt Chesky’s verklaring duidelijk dat de focus ligt op de gebruikerservaring en op wat Airbnb omschrijft als het stimuleren van echte, menselijke connecties. Tegelijk biedt de aankondiging van de nieuwe CTO een zeldzaam inkijkje in Apple’s eerdere ambities en in hoe grote techbedrijven hun AI-strategieën herzien, ook al blijft een officiële bevestiging vanuit Apple zelf uit.