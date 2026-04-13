"Ik wil mijn abonnement opzeggen": YouTube Premium wordt duurder in de VS

YouTube Premium wordt duurder in de VS en de timing had niet slechter kunnen zijn. Enkele dagen geleden klaagden gebruikers nog over advertenties die plots 90 seconden duurden en die ze niet konden overslaan.

Zoals opgemerkt door Reddit-gebruikers heeft YouTube de maandelijkse kosten voor al zijn abonnementen in de VS verhoogd, inclusief het voordelige Premium Lite-abonnement dat pas vorig jaar werd gelanceerd. Met de nieuwe wijzigingen zijn de abonnementsprijzen met maar liefst 4 dollar gestegen.

Het standaard YouTube Premium-abonnement stijgt van 13,99 dollar naar 15,99 dollar per maand, terwijl het Family-abonnement nu 26,99 dollar per maand kost in plaats van 22,99 dollar. YouTube Premium Lite kost nu 8,99 dollar, een stijging van 1 dollar, en Music Premium kost 11,99 dollar per maand, ook 1 dollar meer.

In tegenstelling tot bij Netflix komen prijsverhogingen voor YouTube Premium niet zo vaak voor. De laatste keer dat Google de abonnementsprijzen verhoogde, was in 2023, toen individuele abonnementen van 11,99 dollar naar 13,99 dollar gingen, terwijl het Family-abonnement het jaar daarvoor al was gestegen naar 22,99 dollar. Niemand ziet een prijsstijging graag komen, maar het is vooral de vage communicatie waar abonnees zich aan storen.

Om te beginnen, duurde het even voordat Google zich over de wijziging uitsprak (het gaf een verklaring aan Variety), waardoor abonnees er zelf via e-mail achter moesten komen. Niet iedereen werd echter op de hoogte gebracht en degenen die wel een e-mail hebben ontvangen, vragen zich nog steeds af wat de reden is.

Een gebruiker deelde een screenshot van zijn e-mail met de volgende tekst: “Om geweldige service en functies te kunnen blijven bieden, verhogen we de prijs naar 20,99 dollar per maand. We nemen deze beslissingen niet lichtvaardig, maar dankzij deze update kunnen we Premium blijven verbeteren en de creators en artiesten ondersteunen die je op YouTube bekijkt”. Gebruikers zijn echter niet overtuigd.

Het grootste verschil tussen YouTube Premium en een platform als Netflix is dat Netflix voortdurend eigen (original) content produceert en dat je daardoor ziet waar dat extra geld heen gaat. Een andere gebruiker wees hierop en stelde dat YouTube niet over originele content op de schaal van Netflix beschikt om in te investeren, aangezien alle content wordt gemaakt door creators met YouTube-kanalen.