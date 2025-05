WhatsApp heeft eindelijk een iPad-app gelanceerd

Meta staat bekend om meerdere bekende apps, maar niet veel van die apps zijn beschikbaar op een iPad. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen, want in ieder geval één van de apps komt naar de iPad.

WhatsApp is nu dus eindelijk beschikbaar als een 'full-size' app op iPads. De meest recente build van de app op Apple's App Store beschikt over ondersteuning voor Apple's tablets. Dit heeft nogal lang geduurd, maar de berichten-app is dus wel eerder op iPads verschenen dan Meta's andere populaire app Instagram.

Hoewel de notities bij de nieuwste build, 25.16.81, deze belangrijke verandering niet eens echt expliciet benoemen, voegt de nieuwe code dus wel ondersteuning voor iPad toe. Wanneer je de app eenmaal hebt geüpdatet, kan WhatsApp eindelijk ook het scherm vullen van je instapmodel iPad, iPad mini, of beide formaten van de iPad Pro en iPad Air.

Je kan via de app natuurlijk reageren op berichten, maar ook je iPadOS-scherm delen tijdens een gesprek en videobellen met tot 32 andere mensen. WhatsApp heeft verder wel nog een blogpost geplaatst met informatie over de komst van iPad-ondersteuning.

We hebben hier nog steeds met de klassieke WhatsApp-ervaring te maken, maar er is wel een belangrijk verschil met de iPhone-versie van de berichten-app. WhatsApp op de iPad heeft nu een lay-out met twee kolommen, waardoor je altijd de namen van je contacten en groepschats in de linker kolom kan zien en de berichten van de geselecteerde chat in de rechter kolom. Het lijkt op dat vlak dus erg op hoe Apple's eigen Berichten-app de extra schermruimte van een iPad gebruikt.

Wat misschien nog beter nieuws is voor iPad-eigenaars, is dat het team bij Meta nu ook specifiek ondersteuning voor iPad-multitasking heeft toegevoegd. Dit betekent onder andere dat je je scherm kan splitsen met WhatsApp aan één kant en een andere app aan de andere kant of dat je WhatsApp als zwevende derde app kan openen. Dit moet het dus nog eenvoudiger maken om snel op berichten te kunnen reageren en bijvoorbeeld je groepschats in de gaten te houden terwijl je andere dingen aan het doen bent.

De app heeft verder ook ondersteuning voor het Magic Keyboard en de Apple Pencil. Dat betekent dat je bijvoorbeeld met de Pencil dus een bericht kan schrijven en kan versturen binnen WhatsApp.

We horen al heel lang geruchten over een officiële WhatsApp-app voor iPad, maar eerder deze week kregen mensen pas echt hoop dat de app misschien onderweg was. WhatsApp reageerde toen op een post op X met een ogen-emoji. De post waar op gereageerd werd, gaf aan dat er een app voor iPad zou moeten zijn. Het duurde daarna nog niet eens een volledige dag voordat de iPad-ondersteuning arriveerde.

We vragen ons nu dan ook af of Meta nog meer apps naar de iPad zal brengen. Instagram is bijvoorbeeld een andere Meta-app waar iPad-gebruikers graag officiële ondersteuning voor zien. Hopelijk is de WhatsApp-ondersteuning een teken dat er meer apps naar iPads worden gebracht.

Het WhatsApp-team belooft in ieder geval ook dat dit maar het begin is van WhatsApp op iPad en dat het uitkijkt naar feedback van gebruikers.