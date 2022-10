Beste Amazon Prime Exclusieve deals 2022 in Nederland en België

Naast de Amazon Prime Days in de zomer, zijn er nu de Amazon Prime Exclusieve deals (opens in new tab) in het najaar. Het principe blijft hetzelfde: Amazon Prime abonnees krijgen twee dagen lang (dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober) exclusieve kortingen.

Naar goede gewoonte hebben wij alle producten grondig bekeken en hebben we de beste Amazon Prime Exclusieve deals uitgezocht voor jullie. Naast die deals vind je onderaan dit artikel nog een woordje uitleg over dit unieke evenement en de werking ervan.

Beste Amazon Prime Exclusieve deals in Nederland en België

Momenteel zijn de Amazon Prime Exclusieve deals nog niet beschikbaar. Vanaf dinsdag 11 oktober 2022 zal je hieronder een lijst met de beste kortingen kunnen vinden.

Wat zijn Amazon Prime Exclusieve deals?

Amazon Prime Exclusieve deals zijn eigenlijk niets meer of minder dan de Amazon Prime Day deals die we al jaren kennen. Kort gezegd: heb je een Amazon Prime abonnement, dan krijg je twee dagen lang exclusieve kortingen op verschillende producten. In 2022 vinden de kortingen plaats op dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober.

Wanneer zijn Amazon Prime Exclusieve deals geldig?

Net zoals de Amazon Prime Days in de zomer, duren de Amazon Prime Exclusieve deals twee dagen. In 2022 beginnen ze op dinsdag 11 oktober om 0u00 en eindigen ze op woensdag 12 oktober om 23u59. Op donderdag 13 oktober verdwijnen alle kortingen meteen en moet je waarschijnlijk wachten tot Black Friday aan het einde van november om opnieuw deals te scoren.

Zijn Amazon Prime Exclusieve deals hetzelfde als Amazon Prime Days?

Het is niet moeilijk om de Amazon Prime Exclusieve deals en Amazon Prime Days met elkaar te verwarren. De naamgeving lijkt al sterk op elkaar en het principe van beide evenement is identiek. Net zoals voor de Prime Days heb je voor de Prime Exclusieve deals een abonnement op Amazon Prime nodig om te genieten van de twee dagen aan non-stop kortingen.

Waar Amazon Prime Days in 2022 op 12 en 13 juli plaatsvonden, vinden de Prime Exclusieve deals op 11 en 12 oktober plaats.

Wat zijn de voorwaarden van Amazon Prime Exclusieve deals?

De enige voorwaarde om producten met Amazon Exclusieve deals te kopen, is dat je een actief Amazon Prime abonnement hebt (en dat je natuurlijk tijdens 11 of 12 oktober iets koopt). Als je nog nooit een Amazon Prime abonnement hebt gehad, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen. Hoewel het een proefperiode is, krijg je 30 dagen lang alle voordelen, waaronder deze exclusieve kortingen.

Heb je de gratis proefperiode al gebruikt? Dan kost het op dit moment 2,99 euro om een Prime abonnement bij Amazon Nederland (opens in new tab) te nemen. Als je een product ziet met 50 euro korting, kan het de moeite zijn om je abonnement even te heractiveren. Dan heb je alsnog 47 euro korting, aangezien je Prime aan het einde van de maand weer kan stopzetten.