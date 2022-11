Airbnb toont vanaf nu volledige kosten na kritiek gebruikers

Airbnb gaat eindelijk het volledige kostenplaatje voor een locatie tonen in een poging om transparantie te verhogen.

Het nieuws over de update wordt gedropt net nu het vakantieseizoen rond de feestdagen op gang komt. Bedoeling is om het makkelijker maken voor gebruikers die op zoek zijn naar meer budgetvriendelijke deals. Wie eropuit trekt voor Thanksgiving, vooral in de VS, valt helaas nog uit de boot: de vernieuwing wordt pas in december doorgevoerd en de Amerikaanse feestdag valt op 24 november. C EO Brian Chesky gaf op Twitter een extra woordje uitleg (opens in new tab).

Compleet kostenplaatje

Gebruikers gaan de volledige kosten voor een locatie kunnen zien in de zoekresultaten, op de kaart, bij de prijsfilters en op de verhuurpagina. Wat daar echter nog niet gaat bijstaan zijn belastingen De officiële aankondiging (opens in new tab) vermeldt dat gebruikers tot aan de laatste stap van een boeking moeten gaan voor ze een compleet overzicht van de kosten kunnen zien. Daarbij zitten zowel eventuele kortingen als bepaalde servicekosten en belastingen die voor een locatie gelden. De nieuwe feature wordt niet meteen de standaard weergave, waardoor potentiële vakantiegangers zelf moeten aangeven (opens in new tab) dat ze de volledige prijs van hun potentiële boeking willen zien.

Op de vraag waarom dit niet gewoon standaard wordt antwoordde een vertegenwoordiger van Airbnb dat ze vaste gebruikers, vertrouwd met het oude systeem, langzaam willen laten wennen aan deze nieuwigheden.

Op Twitter vroeg iemand aan Chesky waarom belastingen niet gewoon van in het begin worden getoond (opens in new tab), waarop het antwoord was dat prijzen in de VS meestal zijn aangegeven zonder belasting, en dat Airbnb dat voorbeeld volgt. De CEO vroeg in diezelfde Tweet wel of ze dat moeten aanpassen, waarop een boel mensen reageerden dat dat een goed idee zou zijn. Er is dus toch een kans dat die update alsnog volgt als ze op deze manier naar hun gebruikers blijven luisteren.

Vorig jaar gaf het bedrijf al een keer toe dat ze zich bewust waren van het prijsissue op hun platform (opens in new tab) na jarenlange klaagzangen van gebruikers over verborgen extra kosten. In juli van dit jaar analyseerde Nerdwallet 1.000 aangeboden locaties op Airbnb (opens in new tab) en ontdekte dat ruim een derde daarvan poetskosten aanrekende die tussen de 20 en 29 procent van de totale prijs uitmaakte. Bij acht procent waren gelijkaardige kosten zelfs goed voor ruim 40 procent van de originele prijs. Reken daarbij dan nog belastingen of andere heffingen erbij en dat leuke weekendje weg verandert plots in een financiële aanslag.

Airbnb hoopt dat deze veranderingen mensen helpt om vlot een bestemming te vinden binnen hun budget.

Verhuurders bewust maken

Bovenop dit meer transparante kostenoverzicht zijn er nog drie aanpassingen die Airbnb gaat doorvoeren.

Vanaf volgend jaar beschikken verhuurders over nieuwe tools voor prijslijsten en kortingen om meer competitieve prijzen te kunnen stellen. Airbnb verklaarde dat ze aanbieders op die manier wil onderwijzen in het complete bedrag dat gasten uiteindelijk betalen. Er komen ook nieuwe richtlijnen voor verhuurders met bepaalde regels omtrent het uitchecken. Het bedrijf wil zeker zijn dat die redelijk en kristalhelder zijn voor gasten al voordat ze hebben geboekt. Veel meer is hierover nog niet bekend.