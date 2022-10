Bose 700 koptelefoon zakt naar bodemprijs tijdens Amazon Exclusieve Deals

Als je op dit moment een eersteklas koptelefoon met ruisonderdrukking zoekt, zul je blij zijn dat de Bose 700 een bodemprijs heeft bereikt tijdens de Amazon Prime Exclusieve Deals. Dat betekent dat je een van de beste koptelefoons die we ooit hebben gezien, kunt kopen voor 199,99 euro in plaats van zijn adviesprijs van 399,99 euro.

Dat is de goedkoopste prijs die we voor de Bose 700 koptelefoon hebben gezien in lange tijd. Zelfs als je nog geen abonnement op Amazon Prime (opens in new tab) hebt, is die kleine investering van 2,99 euro het zeker waard als je meteen daarna 200 euro korting kan scoren. Hoewel Black Friday steeds dichterbij komt, zijn we niet zeker dat we deze korting opnieuw zullen zien. Snel zijn is de boodschap, aangezien de Amazon Prime Exclusieve deals aflopen op woensdag 12 oktober om 23u59!

(opens in new tab) Bose 700 koptelefoon van €399,99 voor €199,99 (opens in new tab)



Amazon geeft je maar liefst 200 euro korting op de Bose 700 koptelefoon en brengt daarmee premium noise-cancelling naar een veel lager prijspunt.

Wij houden enorm van de noise-cancelling van de Bose 700. Daarnaast krijg je nog heldere, gedetailleerde audio met een fantastisch ontwerp. De batterijduur kan niet helemaal opboksen tegen concurrenten als de Sony WH-1000XM5, maar met deze korting zien we dat door de vingers.