Wacht niet op Amazon Prime Day en geniet nu al van deze deals

Over twee weken zijn de Amazon Prime Days volop bezig. Op 16 en 17 juli verwent Amazon hun Prime-abonnees met talloze kortingen op hun volledige aanbod. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe bluetooth speaker, draadloze koptelefoon of televisie, de kans is groot dat je een goede korting kan scoren.

Het enige wat je moet doen om van de kortingen tijdens de Prime Days te genieten, is een actief abonnement op Amazon Prime hebben in de gewenste regio. Zo kan je met een Prime-abonnement bij Amazon Nederland niet genieten van kortingen bij Amazon België en omgekeerd. Wie nog nooit een Prime-abonnement heeft gehad, kan zelfs gratis genieten van de kortingen door het proefabonnement te nemen.

Goed nieuws voor wie maar niet kan wachten op de kortingen, want we hebben nu al enkele uitstekende (tijdelijke) deals gespot bij Amazon. Het leuke is dat je zelfs geen Prime-abonnement nodig hebt om van deze kortingen te genieten. Je mist dan natuurlijk wel de snellere Prime-verzending en als je nu het proefabonnement activeert, is het nog steeds geldig tijdens de eigenlijke Prime Days.

Tijdelijke deals op Amazon

Belangrijk: zie je hieronder geen deals, dan vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Sony ULT FIELD 1 van €139 voor €99 Deze outdoor bluetooth speaker van Sony is water- en stofbestendig, maar tegelijkertijd enorm compact. Hij is vooral geschikt voor liefhebbers van energieke popmuziek, aangezien je hier extra bas kan toevoegen door op de ULT-knop te drukken.

UGREEN Nexode powerbank van €49,99 voor €29,99 Deze 10.000mAh-powerbank heeft niet alleen een snellaadfunctie via de USB-C-poort, maar kan je apparaten ook draadloos opladen. Gebruikers van een iPhone 12 of nieuwer genieten zelfs van snellere draadloze oplaadsnelheden dankzij MagSafe. Let op: alleen beschikbaar bij Amazon Nederland

soundcore Liberty 4 van €89,99 voor €69 Voor deze prijs verwacht je niet veel van draadloze oortjes, maar de Liberty 4 bewijzen het tegendeel. Ze hebben noise-cancelling, een totale batterijduur van 50 uur (10 uur luistertijd in de oortjes, 40 uur extra in de case) en een uitgebreide equalizer. Let op: alleen beschikbaar bij Amazon Nederland

Nothing Phone (2a) van €329 voor €299 De Nothing Phone (2a) is amper een paar maanden oud en is nu al net onder de 300 euro gezakt. Je krijgt hier uitstekende prestaties, degelijke camera's en een uniek design dat niemand kan evenaren.

Trust Verro muis van €39,99 voor €18,99 Deze ergonomische, verticale muis van Trust zorgt ervoor dat je minder snel last krijgt van je polsen en is bovendien volledig draadloos.