Black Friday deals 2022 Nederland en België: de aanbiedingen komen eraan!

Het is weer bijna tijd voor Black Friday deals. Geniet binnenkort van zeer scherpe kortingen op allerlei topproducten. Naar jaarlijkse gewoonte staan wij klaar om jou te helpen bij je zoektocht naar de beste deals!

Tijdens Black Friday (en Cyber Monday) geven zowat alle winkels tijdelijk korting op verschillende producten in hun aanbod. De technologiesector doet natuurlijk ook mee, dus als je nog op zoek zou zijn naar een nieuwe laptop of smartphone, dan is dit het uitgelezen moment. Overnachten voor de winkel is trouwens niet meer nodig, aangezien alle kortingen vandaag de dag ook van kracht zijn in webwinkels zoals die van Amazon (opens in new tab), Bol.com (opens in new tab), Coolblue (opens in new tab) en MediaMarkt (opens in new tab).

Om Black Friday en Cyber Monday voor jou aangenamer en gemakkelijker te maken, geven we hieronder wat essentiële info, voorbereidingstips en vooruitzichten. Wanneer er interessante deals live gaan, voegen we die ook toe aan dit artikel.

Black Friday deals: een overzicht met top aanbiedingen

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt met een overzicht van enkele topdeals die we tot dusver hebben gespot! Zoals je ziet, is er in allerlei productcategorieën wel een mooie deal te vinden. De komende weken verwachten we heel veel moois, dus vergeet niet om de hubs hierboven eens in de zoveel tijd te checken.

Hieronder vind je nog enkele van de beste deals van vorig jaar per categorie. Zo krijg je alvast een beeld van het soort kortingen dat we vaak zijn tijdens Black Friday. Van zodra we enkele Early Black Friday Deals spotten, kan je die hier als eerste terugvinden.

Desktops

(opens in new tab) Apple iMac 21,5 inch (2020) 8GB/256GB van €1.499 voor €1.045 (opens in new tab) De 21,4 inch iMac van 2020 helpt je bij al jouw creatieve taken, en dankzij het 4K Retina-display wordt alles glashelder weergegeven. Daar krijg je bovendien een Magic mouse en toetsenbord bij, dus hiermee kan je meteen aan de slag.

Gaming

(opens in new tab) Nintendo Switch Rood/Blauw + Mario Kart 8 Deluxe €346,99 voor €289,- (opens in new tab) Ben je ooit met een game gestopt omdat je niet genoeg tijd had om te spelen? Met deze bundel kan je gelijk weer aan de slag, je bezit namelijk ook meteen Mario Kart 8 Deluxe en 3 maanden Nintendo Switch online.

Koptelefoons

(opens in new tab) Sony WH-1000XM3 van €349,- voor €168,99 (opens in new tab) De Sony WH-1000XM3 staat al jaren bekend als een van de beste noise-cancelling koptelefoons op de markt. Nu extra voordelig verkrijgbaar bij Amazon!

Laptops

(opens in new tab) Apple MacBook Pro 13" (2020) 8GB RAM/256GB van €1.449,- voor €1.209,- (opens in new tab) De Apple MacBook Pro is een krachtige MacBook voor professionals. Door de nieuwe M1-chip is de laptop sneller dan ooit. Haal hem nu extra voordelig in huis! Ook verkrijgbaar bij MediaMarkt (opens in new tab).

Oortjes

(opens in new tab) Apple AirPods 2 van €179,- voor €112,99 (opens in new tab) De tweede generatie AirPods met reguliere oplaadcase vind je nu extra voordelig online tijdens Black Friday!

Smart home

(opens in new tab) Google Nest Audio van €99,- voor €59,- (opens in new tab) Met de Google Nest Audio luister je draadloos naar muziek, én stuur je tegelijkertijd jouw slimme huis aan. Nu extra voordelig tijdens Black Friday! (BE) (opens in new tab)

Smartphones

(opens in new tab) OnePlus 8T 128GB van €549,- voor €399,- (opens in new tab) De OnePlus 8T is voorzien van 65W snellaadtechnologie en kent een 120Hz display, waardoor beelden er zeer soepel uitzien op het grote scherm.

(opens in new tab) Motorola Moto G100 128GB van €469,- voor €329,- (opens in new tab) Deze krachtige midranger is nu wel heel voordelig geprijsd tijdens Black Friday. Geniet van snelle prestaties, degelijke accucapaciteit en een mooi groot display voor een topprijs!

Smartwatch

(opens in new tab) Apple Watch Series 7 Rood 44mm van €459,- voor €309,- (opens in new tab) Als het om smartwatches gaat, is Apple nog altijd een van de grootste namen. Als je een Apple-liefhebber bent, kan een Apple Watch niet ontbreken in jouw verzameling.

(opens in new tab) Fossil Collider Hybrid HR 42mm van €199,- voor €99,- (opens in new tab) Deze smartwatch combineert de looks van een analoog horloge met de functionaliteit van een smartwatch.

Speakers

(opens in new tab) Sonos Roam van €199,- voor €149,- (opens in new tab) Geniet altijd en overal van je favoriete muziek met deze krachtige doch compacte speaker van Sonos, nu extra scherp geprijsd bij Bol.com!

Tablets

(opens in new tab) Samsung Galaxy Tab S7 FE 64GB van €529,- voor €449,- (opens in new tab) De Tab S7 FE is voorzien van een mooi, groot display, uitstekende batterijduur en wordt standaard geleverd met S Pen. (BE) (opens in new tab)

Televisies

(opens in new tab) LG OLED55CX6LA van €1.799,- voor €1.099,- (opens in new tab) Deze tv is voorzien van een prachtig OLED-display, en dankzij de HDMI 2.1-poorten en 100Hz-ondersteuning ben je klaar voor de nieuwe console-generatie. (BE (opens in new tab))

VPN

(opens in new tab) Surfshark VPN | 27 maanden | €1,93/pm | 83% korting (opens in new tab)

Er is een reden waarom we fan zijn van Surfshark. Niet alleen biedt de dienst ijzersterke snelheidsprestaties aan voor een scherpe prijs, ook is het een van de weinige VPN-aanbieders die jou de optie geeft om een onbeperkt aantal apparaten toe te voegen. Ben je achteraf toch niet tevreden? Er geldt een geldteruggarantie van maar liefst 30 dagen!



Black Friday 2022: datum

Wat betreft essentiële info over Black Friday, is de datum veruit het belangrijkste om te weten. Neem dus even je agenda bij de hand en omcirkel vrijdag 25 november! De tijd dat Black Friday ook daadwerkelijk één dag duurde, is ver vervlogen. Zowat overal spreken we nu van een Black Friday Week (of zelfs Month). We verwachten dus dat de deals dit jaar van start gaan op maandag 21 november. Sommige verkopers starten zelfs al het weekend van tevoren met aanbiedingen!

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er maandag 28 november nog steeds koopjes te vinden. Dan is het namelijk Cyber Monday, wat volledig in het teken staat van techdeals. Meer over wat beide dagen zo uniek maakt, lees je in ons Black Friday versus Cyber Monday artikel.

Vorig jaar kozen de meeste retailers voor een volledige Black Friday Week en daarom verwachten we dit jaar hetzelfde. Naar jaarlijkse gewoonte houden wij Amazon, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt extra goed in de gaten, omdat zij vaak de meeste en beste deals hebben.

(Image credit: Future)

Black Friday 2022: verwachtingen

We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als het gaat om Black Friday-deals, waardoor we enigszins kunnen raden wat er in 2022 in de aanbieding komt.

Vorig jaar zagen we een groot aanbod smartwatches, smartphones en zelfs enkele Apple-producten. De verwachting is dat dit tijdens Black Friday 2022 niet veel anders zal zijn. Let extra goed op voor iPhone 13 en Samsung Galaxy S22 Ultra deals. Beide smartphones zijn erg populair, maar ook al een tijdje op de markt. Zeker nu de iPhone 14 net verschenen is, kan je sneller een goedkope iPhone 13 op de kop tikken.

Dit jaar verwachten we ook extra veel kortingen te zien bij de PS5 en Xbox Series X games, aangezien hun opvolgers al bijna twee jaar in de winkels liggen. Dit is dus hét moment voor retailers om de stapel aan fysieke games uit de winkel te krijgen. Kortingen op de PlayStation 5 en Xbox Series X consoles verwachten we niet zo snel, aangezien de leveringsproblemen nog altijd aanhouden. Sony de prijzen van de PS5 recent nog verhoogd om de stijgende productiekosten goed te komen, dus een korting zit er niet meteen aan te komen.

Sinds jaar en dag zien we daarnaast massaal kortingen op televisies verschijnen tijdens Black Friday. Wil je een 4K tv kopen, maar houden de hoge prijzen je doorgaans tegen? Dan is dit het uitgelezen moment om op zoek te gaan naar het juiste model voor jou.

Verder verwachten we de nodige kortingen op producten van Sonos. Vorig jaar strooide diverse retailers met flinke kortingen op heel veel Sonos-producten. Wie weet is de nieuwe Sonos Roam opnieuw voor een scherpe prijs op te halen.

Over audio gesproken, vorig jaar zijn we overspoeld met nieuwe koptelefoons en oortjes. Ga er maar vanuit dat heel wat van deze producten worden aangeboden tegen scherpe prijzen. Ook voor oudere producten, zoals de Sony WH-1000XM3, verwachten we flinke kortingen.

Tot slot verwachten we nog veel kortingen bij Chromebooks. Deze kleine laptops met Chrome OS als alternatief besturingssysteem zijn sowieso al erg goedkoop en worden op Black Friday nog goedkoper. Vorig jaar zagen we zelfs meerdere modellen zakken onder de 200 euro!

(Image credit: Future)

Black Friday 2022: tips

Onze eerste tip voor Black Friday is heel makkelijk: bereid je voor op een lading aan kortingen. Er zijn enorm veel deals te vinden tijdens Black Friday, en je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Gelukkig zijn de boswachters van TechRadar in de buurt om je de weg te wijzen.

Op TechRadar vind je namelijk naar aanloop van en tijdens Black Friday verschillende lijsten met de beste deals per productcategorie. Op die manier hoef jij geen twintig webshops te bezoeken om de beste deal voor jou te vinden en kan je in onze overzichten zien welke geweldige acties er zijn.

Onze tweede tip is in een bepaald opzicht even belangrijk als de eerste: stel zoveel mogelijk aankopen uit tot de Black Friday (Week) van start is gegaan. Als je eraan denkt om je smartphone te vervangen, eindelijk te investeren in een soundbar of wil overstappen naar een Android-smartphone, kun je het beste nog even wachten met kopen. Tijdens Black Friday is er een wirwar van nieuwe en oudere producten onder het aanbod. Koop dus geen gloednieuwe PS5-game met de gedachte "dat die toch niet in de aanbieding zal zijn". In de jaren hiervoor hebben we vaak zat nieuwe games en andere producten voorbij zien komen in de kortingslijstjes van Black Friday.

Onze voorlopig laatste tip luidt als volgt: wees er snel bij. Een Black Friday Week geeft je meer tijd om te shoppen, maar vergeet niet: op = op. Als je maandag een leuke koptelefoon ziet en hem vrijdag pas wil kopen, kan je kans al verkeken zijn. Vroeger kampeerden mensen (in de Verenigde Staten doorgaans) soms voor winkels om meteen bij openingstijd de beste deals weg te kapen. Online webshops hebben daar gelukkig verandering in gebracht. Vaak zijn de Black Friday-deals vanaf middernacht meteen beschikbaar, dus hoef je niet te wachten tot de opening van de fysieke winkels de volgende ochtend.

Bekijk ons uitgebreide artikel met tips voor Black Friday om je als een echte professional voor te bereiden.