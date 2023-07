Amazon Prime Day powerbank deals 2023

Amazon Prime Day 2023 komt eraan! Dit betekent dat je aan spotprijzen de beste smartphones met in huis kunt halen. Hoewel smartphones steeds betere batterijen hebben, zijn er maar weinig opties die je meer dan een volledige dag kan gebruiken zonder op te laden. Om wat batterijstress weg te nemen, kan je een powerbank aanschaffen en laat dat nu een erg populaire categorie zijn tijdens Amazon Prime Day!

TechRadar zoekt tijdens Prime Day naar de beste aanbiedingen voor jou, zodat jij niet al het speurwerk zelf hoeft te doen. Zit er niet meteen iets voor je tussen? Kom dan een paar uur later nog eens terug; tijdens Prime Day ververst Amazon meerdere malen haar acties.

Belangrijk: Nog geen Prime-abonnee? Dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Wanneer is Amazon Prime Day 2023?

Amazon Prime Day vindt dit jaar plaats op op 11 juli en 12 juli. Vergeet niet om meerdere keren te kijken voor mooie Prime Day deals, aangezien Amazon om de zoveel tijd nieuwe aanbiedingen online zet.

Amazon Prime Day powerbank deals in Nederland

Hieronder vind je de beste deals voor powerbanks bij Amazon Nederland. Voorlopig hebben we enkele topdeals van vorig jaar laten staan zodat je een idee krijgt van de kortingen.

Belkin powerbank 20.000mAh van €34,99 voor €24,99 Met een capaciteit van 20.000mAh en de mogelijkheid om drie apparaten tegelijk op te laden, is het moeilijk om deze powerbank van Belkin te overtreffen.

Anker 325 powerbank 20.000mAh van €49 voor €39,99 Met maximale oplaadsnelheid van 15W en de mogelijkheid om zowel via microUSB als USB-C op te laden is de Anker 325 een erg veelzijdige optie.

VRURC Powerbank 20000mAh van €39,99 voor €29,99 Doe jij ook altijd al je oplaadkabels kwijt? Dan is deze VRURC powerbank perfect, aangezien elke kabel ingebouwd is zodat je ze onmogelijk kwijt kan doen.

Amazon Prime Day powerbank deals in België

Amazon Prime Day smartphone deals: Verwachtingen

Powerbanks zijn er werkelijk in overvloed, waardoor je snel een foute keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om te weten waarop je moet letten bij een powerbank. Een goedkope powerbank met hoge capaciteit is voor iedereen verleidelijk, maar als die powerbank je telefoon aan een slakkengang oplaadt, is dat eerder frustrerend dan nuttig.

Een eerste element waarop je moet letten is natuurlijk de capaciteit. Met uitzondering van iPhones hebben de meeste nieuwe smartphones een batterij tussen de 4.000mAh en 5.000mAh. Met een powerbank van 10.000 kan je daarom 2 tot 2,5 keer je telefoon volledig opladen. Hoe hoger de capaciteit, hoe groter de powerbank. Dus hoewel je je telefoon 4 tot 5 keer kan opladen met een powerbank van 20.000mAh, hebben deze opties niet het meest broekzakvriendelijke formaat. Je moet hier dus de juiste balans vinden tussen formaat en capaciteit.

Daarnaast zijn de aansluitingen van groot belang. We verwachten namelijk veel kortingen op oudere powerbanks. Een capaciteit van 20.000mAh is in 2023 even indrukwekkend als in 2018, maar als je te laat doorhebt dat je powerbank met microUSB opgeladen moet worden terwijl alles je huis met USB-C werkt, wensen we je veel succes met je zoektocht naar die ene verwaarloosde microUSB-kabel. Kies daarom bij voorkeur een powerbank die met USB-C opgeladen kan worden.

Tot slot zijn er powerbanks met allerlei extra snufjes die je al dan niet nodig hebt. Zo zijn er powerbanks met MagSafe die zich magnetisch vasthechten aan de achterkant van je iPhone 12 of nieuwer en die zo draadloos opladen. Die opties zijn vaak enorm duur voor de capaciteit die je krijgt en blijven vaak ook minder goed aan je telefoon hangen dan gehoopt.