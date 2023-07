Wacht niet op Amazon Prime Day en scoor nu al deze iPhones met korting

Volgende week is het zover en gaat Amazon Prime Day 2023 van start. Kan je niet wachten op alle kortingen? Dat hoeft ook niet, want er zijn nu al mooie deals te vinden waarvoor je niet eens een Prime-abonnement nodig hebt! Zowel de nieuwe iPhone 14 als de iets oudere iPhone 13 en iPhone 13 mini vallen in de prijzen en kan je nu voor een lagere prijs in huis halen via Amazon Nederland en België.

Heb je liever een Android? Voeg dan ons overzicht met Amazon Prime Day smartphone deals alvast toe aan je bladwijzers.

iPhone deals bij Amazon Nederland

iPhone 14 (128GB) van €1.016 voor €865 De iPhone 14 is het nieuwste basismodel dat je kan vinden. Hij is uitgerust met de krachtige A15 Bionic processor, 12MP-hoofdcamera die uitstekend werkt bij alle lichtomstandigheden en 12MP-groothoekcamera.

iPhone 13 (128GB) van €829 voor €745 De iPhone 13 is het voormalige basismodel dat nog steeds een van de beste smartphones van vandaag is. Net zoals de iPhone 14 is hij uitgerust met de krachtige A15 Bionic processor, 12MP-hoofdcamera die prima werkt bij alle lichtomstandigheden en 12MP-groothoekcamera.

iPhone 13 mini (128GB) van €720 voor €634 De iPhone 13 mini is de laatste mini-versie die Apple heeft uitgebracht en heeft dezelfde specs als de iPhone 13, afgezien van het kleinere formaat en de batterij. Net zoals de iPhone 13 is hij uitgerust met de krachtige A15 Bionic processor, 12MP-hoofdcamera die prima werkt bij alle lichtomstandigheden en 12MP-groothoekcamera.

iPhone deals bij Amazon België

iPhone 14 (128GB) van €1.019 voor €831,45 De iPhone 14 is het nieuwste basismodel dat je kan vinden. Hij is uitgerust met de krachtige A15 Bionic processor, 12MP-hoofdcamera die uitstekend werkt bij alle lichtomstandigheden en 12MP-groothoekcamera.