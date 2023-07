De Steam Deck van Valve is eindelijk in de sale

De Steam Summer Sale is in volle gang! Dit betekent dat je voor spotprijzen de nieuwste games kan bemachtigen.. MAAR, deze keer is er meer dan alleen games en software in de aanbieding.



De Steam Deck is nu ook eindelijk beschikbaar met korting. Als je een beetje TechRadar in de gaten hebt gehouden, zal het je niet ontgaan zijn dat we behoorlijke fans zijn van deze nieuwe console meets gamingpc meets handheld.

We hadden niet verwacht dat de Steam Deck nu al in de sale zou verschijnen, dus pak je kans.

Welke kortingen zijn er?

Steam Deck van 419 euro naar 377,10 euro De goedkoopste Steam Deck heeft een korting van 10% gekregen. Naast de reguliere specs van de Steam Deck krijg je hier geen SSD, maar wel een 64GB eMMC geheugenkaart en een draagetui.



Steam Deck van 549 euro naar 466,65 euro De tweede Steam Deck-configuratie heeft een korting van 15% gekregen. Naast de reguliere specs van de Steam Deck krijg je hier een 256GB NVMe SSD en de draagetui.

Steam Deck van 679 euro naar 543,20 euro



De laatste en duurste variant van de Steam Deck heeft een korting gekregen van maar liefst 20%. Naast de reguliere specs krijg je een 512GB NVMe SSD, een premium draagetui, geëtst ontspiegeld glas en nog een paar Steam-gerelateerde extraatjes.

Steam Deck specs

De Steam Deck heeft een volledig eigengemaakte AMD Zen 2-chipset en een AMD RDNA 2-GPU. In combinatie met 16GB RAM is de Steam Deck een krachtige portable console en dankzij het 7-inch 1280 x 760 display met een beeldverhouding van 16:10 zie je ook genoeg. Nieuwere games zoals Elden Ring draaien prima op de Steam Deck.



De Steam Deck heeft, zoals de naam al sterk doet vermoeden, ook een sterke integratie met de Steam-software. SteamOS, Valve's eigen OS, is gebaseerd op Linux en is zo ontworpen om optimaal samen te werken met de Steam-bibliotheek.



Het grootste voordeel van SteamOS op de Steam Deck is dat je meteen toegang hebt tot de gamebibliotheek van de dienst en iedereen die maar een beetje kennis heeft van pc-gaming weet dat de Steam-bibliotheek een werkelijke schatkamer is aan games. In de bijna twintig jaar dat de dienst bestaat, zijn er meer dan 50.000 games gelanceerd op het platform.