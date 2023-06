De Asus ROG Ally is geen Steam Deck killer en dit is waarom

Het leek er even op alsof niemand in de buurt kon komen van de Steam Deck. De handheld console is en was revolutionair op het gebied van mobiel gamen. De Nintendo Switch komt niet eens in de buurt, maar daar heb ik de laatste tijd genoeg over gezeken. De AYANEO 2 is een indrukwekkende console, maar in vergelijking met de Steam Deck veel te duur. Side note: de Steam Deck is ook bizar goedkoop.



Toch lijkt het erop alsof er een waardige concurrent op het toneel is verschenen: de ASUS ROG Ally. De nieuwe console wordt door sommige media outlets gezien als de opvolger van de Steam Deck, maar zo simpel is het niet.

De Steam Deck werd in de zomer van 2021 door Valve aangekondigd en het nieuws kwam binnen als donderslag bij een heldere hemel voor elke gamer. Het legendarische bedrijf beloofde veel indrukwekkende specs en die specs heeft de Steam Deck ook allemaal waargemaakt. De console is nu echter al iets langer dan een jaar uit en natuurlijk gaan innovaties in de techwereld erg snel, dus het is natuurlijk niet verrassend dat er producten uitkomen die inmiddels beter zijn dan de Steam Deck in sommige opzichten.

Betere specs dan de Steam Deck

De Steam Deck heeft een volledig eigengemaakte AMD Zen 2-chipset en een AMD RDNA 2-GPU. In combinatie met 16GB RAM is de Steam Deck een krachtige portable console en dankzij het 7-inch 1280 x 760 display met een beeldverhouding van 16:10 zie je ook genoeg. Nieuwere games zoals Elden Ring draaien prima op de Steam Deck.

Toch is het Asus gelukt om de Steam Deck achter zich in het stof te laten als het aan komt op specs... op papier in ieder geval.

De behuizing van de ROG Ally is beduidend dunner dan die van de Steam Deck en bevat ook gewoon een CPU en GPU. Net zoals bij zijn concurrent is de chip speciaal gemaakt voor de ROG Ally, het betreft een Ryzen Z1-chip met de Zen 4-architectuur.

Daarnaast maakt de Ally gebruik van AMD's grafische RDNA 3-technologie en die technologie blijft ongelofelijk indrukwekkend. Ter vergelijking: de Steam Deck had RDNA 2 en het was al bizar hoe goed dat werkte.



Ja, de ROG Ally is sneller, maar het betere scherm is potentieel een gamechanger. In plaats van het 720p-display van zijn concurrent krijg je een Full HD-paneel met een refresh rate van 120Hz en een reactietijd van 7ms. Een stuk beter dan de 60Hz van Valve's console.

Beter of niet?

Als we puur kijken naar prestaties, dan komt de ROG Ally op de eerste plek. In de meeste gevallen haalt de nieuwe console veel meer frames dan zijn concurrent en natuurlijk is de hogere resolutie van de ROG Ally ook een leuke bonus.

Toch schetst dit niet het volledige beeld, want die prestaties hebben ook een nadeel en dat is de batterijduur. De zwaardere processor vergt natuurlijk meer energie en daarom is de console ook een stuk sneller leeg dan de Steam Deck. Er zijn berichten online verschenen van recensenten die misschien vier uur konden gamen op de handheld, en dat is niet oké. Asus zal waarschijnlijk nieuwe firmware introduceren om de batterijduur te verlengen.

Ook is niet iedereen te spreken over de OS. De Steam Deck heeft, zoals de naam al sterk doet vermoeden, een sterke integratie met de Steam-software. SteamOS, Valve's eigen OS, is gebaseerd op Linux en is zo ontworpen om optimaal samen te werken met de Steam-bibliotheek.

Het grootste voordeel van SteamOS op de Steam Deck is dat je meteen toegang hebt tot de gamebibliotheek van de dienst en iedereen die maar een beetje kennis heeft van pc-gaming weet dat de Steam-bibliotheek een werkelijke schatkamer is aan games. In de bijna twintig jaar dat de dienst bestaat, zijn er meer dan 50.000 games gelanceerd op het platform.

De ROG Ally draait daarentegen op Windows 11. Op zich riskant aangezien deze OS nou niet bepaald is geoptimaliseerd voor handheld gaming, maar dit biedt spelers wel veel opties en flexibiliteit als het aankomt op hoe ze de console willen gebruiken. Zo heb je makkelijk toegang tot de Epic Games Store, EA App, Xbox Games Pass en natuurlijk ook Steam. Ook kan je de console, net als bij de Steam Deck, gewoon als desktop-pc gebruiken.

Toch is het duidelijk dat Valve erg veel aandacht heeft geschonken aan SteamOS en dat vertaalt zich ook naar de gebruikerservaring. Het gaat allemaal een stuk soepeler op de Steam Deck en bepaalde functies mis je gewoon op de ROG Ally als je eenmaal de Steam Deck gewend bent.

De handheld van Asus gebruikt de 'Armoury Crate CE'-software en de meningen erover zijn ... verdeeld te noemen. Je kan hiermee de instellingen aanpassen en ook je knoppen configureren, maar het is het allemaal net niet.

Gebruikersgemak is waar de ROG Ally achterblijft en daar zullen maar weinig consoles in de toekomst beter in zijn dan Valve's console. Zelfs al komt Windows 11 met een specifieke OS voor handheld gaming.

