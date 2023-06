Amazon Prime Day draadloze oordopjes deals 2023

Amazon Prime Day 2023 komt eraan! Dit betekent dat je aan spotprijzen de beste draadloze oordopjes in huis kunt halen.

TechRadar zoekt tijdens Prime Day naar de beste aanbiedingen voor jou, zodat jij niet al het speurwerk zelf hoeft te doen. Zit er niet meteen iets voor je tussen? Kom dan een paar uur later nog eens terug; tijdens Prime Day ververst Amazon meerdere malen haar acties.

Belangrijk: Nog geen Prime-abonnee? Dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Wanneer is Amazon Prime Day 2023?

Amazon Prime Day vindt dit jaar plaats op op 11 juli en 12 juli. Vergeet niet om meerdere keren te kijken voor mooie Prime Day deals, aangezien Amazon om de zoveel tijd nieuwe aanbiedingen online zet.

Probeer Amazon Prime in Nederland 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Denk aan gratis bezorging, eerder toegang tot lightning deals, Prime Video en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden.

Probeer Amazon Prime in België 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Denk aan gratis bezorging, eerder toegang tot lightning deals, Prime Video en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden.

Amazon Prime Day draadloze oordopjes deals in Nederland

Hieronder vind je de beste deals voor koptelefoons bij Amazon Nederland. Voorlopig hebben we enkele topdeals van vorig jaar laten staan zodat je een idee krijgt van de kortingen.

Samsung Galaxy Buds 2 van €80,- voor €74,- Samsungs betaalbare Galaxy Buds2 zijn tijdens de Prime Day-deals nog iets scherper geprijsd. Toch is het geluid, de batterijduur en het ontwerp van een hogere kwaliteit dan we vaak zien op dit prijspunt. Sla dus zeker je slag!

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro van €109,- voor €70,- Anker's Soundcore Liberty Air 2 Pro bieden een sterke bas, een lange batterijduur en zijn IPX4-waterbestendig. Op dit prijspunt en voor het compacte ontwerp een zeer aantrekkelijke combinatie.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro van €119,99 voor €79,99 Soundcore is misschien niet zo'n bekend merk, maar toch wist het jaren terug met deze oortjes te markt op te schudden. Nieuw zijn ze niet meer, maar de kwaliteit van het geluid is ongeëvenaard op dit prijspunt. Ook zitten de oortjes stevig in je oren en is de batterijduur op niveau.

Anker Soundcore Life A1 van €50,- voor €35,- Zocht je een paar betaalbare draadloze oortjes? Vergeet de Life A1's dan niet te bekijken. De draadloze oortjes van Anker met een batterijduur van 9 uur, geluid dat je verwachtingen zal overtreffen en stevige bouwkwaliteit zijn tijdens Prime Day weer wat scherper geprijsd.

Nothing Ear (1) van €79,- voor €60,- Nog geen jaar na de lancering zijn de Ear (1) draadloze oortjes voor bijna de helft van de adviesprijs beschikbaar, niet niks. Geniet met de Ear (1)'s van details die je meestal enkel in hogere prijsregio's tegenkomt, zoals het bijzondere ontwerp en krachtige ruisonderdrukking.

JBL Wave 300 van €52,- voor €35,- Draadloze oortjes voor nog geen 40 euro? Het kan met de JBL Wave 300's. Het open ontwerp maakt de oortjes uitermate geschikt voor sportsessies in de buitenlucht en JBL's Deep Bass-functie maakt die ervaring compleet. Ben jij al klaar om te gaan sporten?

Jabra Elite 7 Pro van €169,- voor €140,- Jabra's Elite 7 Pro koop je voor zijn verbazingwekkende ruisonderdrukking (noise cancelling) en geluidsprestaties. Bijkomend voordeel is dat de batterijduur met 8,5 uur op één lading indrukwekkend is en de prijs nu ook nog eens lager is komen te liggen.

Jabra Elite 4 Active van €110,- voor €79,- Goedkoop is duurkoop? Hoewel de Elite 4 Active een pak goedkoper is dan de Elite 7 Pro, presteert hij het alsnog om het 7 uur op één lading vol te houden, is hij water- en stofbestendig en bieden de Jabra's indrukwekkend geluid met een volle bas.



Sennheiser CX True Wireless van €89,- voor €69,- Deze CX True Wireless draadloze oortjes bieden met een stevige bas, een lange batterijduur, een app voor Android en iOS en een compact ontwerp, waarmee ze als gegoten zitten in je oren ongekend veel kracht voor hun prijs.

Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds van €199,- voor €149,- Wat krijg je als je de makers van de geroemde Bose QC35 koptelefoon laat werken aan draadloze oortjes? Om te beginnen uitstekende actieve ruisonderdrukking, subliem geluid en een understated design, waarmee je in iedere situatie kan verschijnen. Nu ook nog eens tegen een scherpe prijs tijdens Prime Day 2022.

Amazon Prime Day draadloze oordopjes deals in België

Hieronder vind je de beste deals voor koptelefoons bij Amazon België. Aangezien de Belgische website pas verscheen na Prime Day 2022 kunnen we hieronder geen deals van vorig jaar opnemen.

Amazon Prime Day draadloze oordopjes deals: Verwachtingen

Oordopjes zijn er in allerlei soorten en maten te vinden. Ga je bijvoorbeeld voor noise-cancelling die je op kantoor wil gebruiken? Dan heb je meer behoefte aan een duurder setje zoals de Sony WF-1000XM4. Daarnaast zijn er genoeg andere goede oordopjes te vinden zonder noise-cancelling. We verwachten dat tijdens Amazon Prime Day 2023 in vrijwel elke prijscategorie mooie aanbiedingen van koptelefoons kunt verwachten.

Kijken we naar voorgaande jaren, dan kunnen we wel een inschatting maken van welke producten voor een dumpprijs aangeboden zullen worden. Zo gaan de Sony WF-1000XM4 oordopjes al een tijdje mee waardoor ze erg vaak korting krijgen. Ook voor de Apple AirPods Pro kunnen we een redelijk aantrekkelijke korting verwachten nu de tweede generatie gelanceerd is.

Weet je niet meteen welke oortjes je moet kopen? Kijk dan naar specifieke eigenschappen, zoals waterdichtheid, welke audio codecs er worden ondersteund, hoe goed de batterijduur is...