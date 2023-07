Amazon Prime Day gaming toetsenbord deals 2023

Amazon Prime Day 2023 komt eraan! Dit betekent dat je aan spotprijzen de beste gaming toetsenborden in huis kunt halen.

TechRadar zoekt tijdens Prime Day naar de beste aanbiedingen voor jou, zodat jij niet al het speurwerk zelf hoeft te doen. Zit er niet meteen iets voor je tussen? Kom dan een paar uur later nog eens terug; tijdens Prime Day ververst Amazon meerdere malen haar acties.

Belangrijk: Nog geen Prime-abonnee? Dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Wanneer is Amazon Prime Day 2023?

Amazon Prime Day vindt dit jaar plaats op op 11 juli en 12 juli. Vergeet niet om meerdere keren te kijken voor mooie Prime Day deals, aangezien Amazon om de zoveel tijd nieuwe aanbiedingen online zet.

Probeer Amazon Prime in Nederland 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Je krijgt niet enkel gratis bezorging, maar ook sneller toegang tot lightning deals, de Prime Video-streamingdienst en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden, wat nog steeds een koopje is.

Probeer Amazon Prime in België 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Je krijgt niet enkel gratis bezorging, maar ook sneller toegang tot lightning deals, de Prime Video-streamingdienst en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden, wat nog steeds een koopje is.

Amazon Prime Day gaming toetsenbord deals in Nederland

Hieronder vind je de beste deals voor gaming toetsenborden bij Amazon Nederland. Voorlopig hebben we enkele topdeals van vorig jaar laten staan zodat je een idee krijgt van de kortingen.

SteelSeries Apex Pro gaming-toetsenbord van €238 voor €170 SteelSeries is al een tijdje thuis in de toetsenborden-industrie, maar weet steeds dat extra beetje innovatie te brengen. De Apex Pro heeft een OLED smart display, wat je helemaal naar je hand kunt zetten. Zei iemand Bongo Cat?

SteelSeries Apex 3 gaming-toetsenbord van €70 voor €55 Voor wie kwaliteit wil voor een mooi prijsje, is de Apex 3 een uitstekende keuze. SteelSeries biedt voor minder dan 60 euro een allround toetsenbord dat behoorlijk wat RGB-opties heeft en prettig wegtypt.

Amazon Prime Day gaming toetsenbord deals in België

Hieronder vind je de beste deals voor gaming toetsenborden bij Amazon België. Aangezien de Belgische website pas verscheen na Prime Day 2022 kunnen we hieronder geen deals van vorig jaar opnemen.

Amazon Prime Day gaming toetsenbord deals: Verwachtingen

Gaming toetsenborden zijn er in allerlei soorten en maten te vinden. Je hebt al een gaming toetsenbord voor 50 euro, maar je kan ook exemplaren vinden van meer dan 300 euro. Je kan voor een gaming toetsenbord met numpad gaan of net voor een compact 60% keyboard en dan hebben we het nog niets eens over de verschillende soorten switches.

Het belangrijkste dat je moet onthouden tijdens Amazon Prime Day is dat je goed moet letten op verschillende lay-outs. Nederland heeft het hier makkelijk, aangezien zij QWERTY-toetsenborden gebruiken, zoals bijna heel de wereld. De kans is bijgevolg groter dat je goede deals zal zien op QWERTY's.

Belgen gebruiken daarentegen AZERTY, wat slechts terugkomt bij een handjevol landen. Daarom is de kans dat je goede deals voor AZERTY's vindt aanzienlijk kleiner. Een Belgische AZERTY verschilt daarnaast van een Franse AZERTY. Ga dus bij de specificaties goed na welke lay-out je in huis haalt. Houd er ook rekening mee dat productafbeeldingen niet altijd accuraat zijn. Het is daarom mogelijk dat je een foto ziet van een QWERTY, maar dat het product in kwestie eigenlijk de AZERTY-versie zal zijn (of omgekeerd).

Verkies je tot slot een draadloos toetsenbord of toch eentje dat je met kabel kan aansluiten? Sommige gaming toetsenborden geven je tot drie verschillende manieren om hem te verbinden (bluetooth, connector, kabel). Let vooral goed op bij de goedkopere keyboards, aangezien die soms nog werken met batterijen. Als jij iemand bent die altijd batterijen vergeet te kopen, dan is dat misschien niet de beste optie voor jou.