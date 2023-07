Amazon Prime Day gaming headset deals 2023

Amazon Prime Day 2023 komt eraan! Dit betekent dat je aan spotprijzen de beste gaming headsets en meer in huis kunt halen.

TechRadar zoekt tijdens Prime Day naar de beste aanbiedingen voor jou, zodat jij niet al het speurwerk zelf hoeft te doen. Zit er niet meteen iets voor je tussen? Kom dan een paar uur later nog eens terug; tijdens Prime Day ververst Amazon meerdere malen haar acties.

Belangrijk: Nog geen Prime-abonnee? Dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Wanneer is Amazon Prime Day 2023?

Amazon Prime Day vindt dit jaar plaats op op 11 juli en 12 juli. Vergeet niet om meerdere keren te kijken voor mooie Prime Day deals, aangezien Amazon om de zoveel tijd nieuwe aanbiedingen online zet.

Probeer Amazon Prime in Nederland 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Je krijgt niet enkel gratis bezorging, maar ook sneller toegang tot lightning deals, de Prime Video-streamingdienst en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden, wat nog steeds een koopje is.

Amazon Prime Day gaming headest deals in Nederland

Hieronder vind je de beste deals voor gaming headsets bij Amazon Nederland. Voorlopig hebben we enkele topdeals van vorig jaar laten staan zodat je een idee krijgt van de kortingen.

SteelSeries Arctis Pro GameDAC van €220 voor €170 Klaar om echte audio te ervaren? De SteelSeries Arctis Pro is een kampioen in audio en game-geluid. Als je nu de vijand nog niet aan hoort komen, mag je een afspraak maken voor een gehoorapparaat.

Razer Kraken V3 Hypersense van €117 voor 96,49 De Razer Kraken is een iconische koptelefoon sinds jaren. Inmiddels is de V3 uit en ook die is weer uitstekend. Scoor de headset voor een prima prijsje!

Logitech G PRO X Gaming Headset (2nd Generation) van €85 voor €69 Wie veel online is of liever met een headset op games speelt, prijst zichzelf gelukkig met een headset van Logitech. De Logitech G Pro X-headset heeft een uitstekende microfoon en 7.1 surround geluid.

Amazon Prime Day gaming deals in België

Hieronder vind je de beste deals voor gaming headsets bij Amazon België. Aangezien de Belgische website pas verscheen na Prime Day 2022 kunnen we hieronder geen deals van vorig jaar opnemen.

Amazon Prime Day gaming headset deals: Verwachtingen

Gaming headsets zijn er in allerlei soorten en maten te vinden. Je hebt al een gaming headset voor 50 euro, maar je kan ook exemplaren vinden van meer dan 200 euro. Het meest belangrijke dat je moet onthouden bij de aanschaf van een gaming headset is dat een ouder model nog steeds prima kan zijn. Gaming headsets kan je namelijk jarenlang gebruiken, aangezien ze slechts in beperkte mate afhankelijk zijn van software.

Zo hebben we recent de nieuwe Logitech Pro X 2 Lightspeed getest. Die heeft een adviesprijs van meer dan 250 euro, waardoor hij buiten veel budgetten valt. Voor de oudere Logitech Pro X Lightspeed betekent dat maar één ding: meer kans op kortingen. Dit zien we bij veel gaming headsets, dus ga bijvoorbeeld op zoek naar het nieuwste model in een bepaalde serie en zoek vervolgens naar de voorganger. Je zal verbazen hoe hoog de korting soms kan zijn.

Baken duidelijk af wat je verwacht van een gaming headset. Heb je toch een afzonderlijke microfoon, dan maakt het niet uit dat de ingebouwde mic van de headset niet top is. Verkies je daarnaast een draadloze headset of toch eentje die je met kabel kan aansluiten? Sommige gaming headsets geven je tot drie verschillende manieren om hem te verbinden (bluetooth, connector, kabel). De algemene regel is wel dat headsets met kabel vaak nét iets goedkoper zijn.

Bepaal tot slot voor welke systemen je de gaming headset wil gebruiken. Bijna alle gaming headsets werken met een pc, maar als je diezelfde headset ook voor je Xbox, PS5 of Nintendo Switch wil gebruiken, wordt het aanbod meteen een stuk kleiner.