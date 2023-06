De Logitech Pro X 2 Lightspeed is uitgerust met grafeen drivers en levert daardoor ongelooflijk gedetailleerde audio met een verbazingwekkende soundstage. Dit is dé perfecte headset voor competitieve gamers en streamers. Door de verhoogde adviesprijs valt hij helaas buiten sommige budgetten en de kleine bugs in Windows 11 gooien wat roet in het eten.

Logitech Pro X 2 Lightspeed: review in een notendop

Onze verwachtingen voor de Logitech Pro X 2 Lightspeed waren hoog, aangezien de originele de Logitech Pro X Lightspeed zelfs drie jaar na zijn lancering nog steeds een geweldige gaming headset is. Zowel de binnen- als buitenkant van de koptelefoon zijn grondig bijgewerkt om het best mogelijke geluid in een strak, minimalistisch ontwerp te leveren.

Tegelijkertijd is de verkoopprijs van het origineel sterk gedaald, terwijl de adviesprijs van de Logitech Pro X 2 Lightspeed zeker niet binnen het budget van elke gamer zit. De vraag is nu of hij die prijs waard is of dat je beter het origineel in huis haalt tegen een lagere prijs.

Ten eerste is Logitech Pro X 2 Lightspeed 40 gram lichter dan zijn voorganger. Combineer dat met het minimalistische ontwerp zonder onnodige RGB, de afneembare microfoon en bluetooth-connectiviteit, en je krijgt een gaming headset die je prima in je rugzak kan meenemen als koptelefoon.

Zelf heb ik de koptelefoon getest toen het buiten meer dan 30 graden was en in ons appartement een zeer onaangename 28 graden. Zelfs met die temperaturen kreeg ik geen drukkend, benauwd of warm gevoel tijdens lange gaming sessies. Ik kon makkelijk urenlang gamen zonder de Logitech Pro X 2 Lightspeed aan te kant leggen omdat mijn hoofd pijn deed.

Zowel de oorschelpen als de hoofdband zijn gemaakt van zacht nepleer. Als je snel zweet tijdens het gamen (of in het algemeen), geeft Logitech je een tweede set stoffen oorkussens. De hoofdband zat daarnaast net stevig genoeg om mijn hoofd zodat de koptelefoon goed op zijn plek bleef zitten zonder me hoofdpijn te bezorgen.

Binnenin zijn er ook grote upgrades, voornamelijk bij de drivers. Logitech heeft zijn eigen Pro-G Graphene audiodrivers ontworpen, die elk een diafragma bevatten dat voor 90% uit grafeen bestaat. De eenvoudige uitleg is dat dit beter dan het mylar diafragma dat de meeste gaming headsets gebruiken, omdat het stijver en lichter is, wat zorgt voor de nauwkeurigere reproductie van geluidsgolven.

Dit klinkt niet alleen mooi in theorie, maar in de praktijk. De Logitech Pro X 2 Lightspeed geeft je echt een nauwkeuriger en gedetailleerder geluid voor de ultieme meeslepende ervaring. Het grootste probleem van de originele Logitech Pro X Lightspeed was zijn geluidskwaliteit met onder andere ingetogen middentonen en lage tonen. Dat heeft Logitech hier netjes opgelost.

De Logitech Pro X 2 Lightspeed slaagt erin om alle geluiden afzonderlijk weer te geven. Tijdens een match conquest in de MOBA Smite kon ik door de achtergrondmuziek en aanvallen van mijn tegenstander nog steeds de voetstappen van andere tegenstanders in de jungle horen. Hetzelfde merkte ik in Overwatch. Zelfs tijdens de meest intense team fights kon ik het horen als iemand van de zijkant een sluipaanval wilde lanceren. Dankzij het DTX Spatial Sound hoorde ik ook duidelijk waar de geluiden vandaan kwamen zodat ik gericht actie kon ondernemen.

Het DTS X Spatial Sound leent tot slot zich verrassend goed voor muziek dankzij de Super Stereo modus. Bij zowel Padam van Kylie Minogue als Boss B*tch van Doja Cat gaf die modus me het gevoel dat ik in een concertzaal zat en niet in mijn oververhitte thuiskantoor.

De microfoon heeft ook voldoende volume. Hoewel hij niet het meest helder klinkt en zelfs wat definitie verliest ten opzichte van de originele Logitech Pro X Lightspeed, komt hij luid en duidelijk over. Achtergrondgeluid wordt ook goed weggewerkt. Aangezien dit een microfoon is die geschikt is voor Blue, moet je voorzichtig zijn met de Logitech G Hub, want het geluid van de microfoon kan snel vervormd raken. Als je besluit om in de app te duiken en Blue Voice te gebruiken, moet je voldoende tijd nemen om alle instellingen juist te krijgen.

Nu we het toch over de G Hub app hebben, er zijn een heleboel aanpassingen mogelijk, evenals game-specifieke presets. De Logitech Pro X 2 Lightspeed klinkt al geweldig zonder aanpassingen, maar vergeet niet dat je instellingen als een vijfbands EQ, surround sound en game-presets hebt. Het lijkt er ook op dat de headset beter werkt met Windows 10 dan met Windows 11 (verrassing!). Terwijl ik op Windows 10 met het volumewiel op de headset meteen het volume kon aanpassen, wilde dat in Windows 11 niet werken. Daarnaast werd de microfoon in Windows 11 wel herkend in Microsoft Teams, maar niet door Slack, Google Meet of Chime. Ik leg de schuld hier trouwens vooral bij Microsoft en niet bij Logitech, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Tot slot is de batterijduur van 50 uur prima en ook wat je daadwerkelijk zal krijgen. Verder kan je in de G Hub zelf instellen hoe lang het duurt voor de koptelefoon in slaapstand gaat (1, 2, 5, 10, 15 of 30 minuten) zodat hij niet onnodig aan blijft staan. Je kan de Logitech Pro X 2 Lightspeed trouwens verder blijven gebruiken terwijl je hem met een USB-C-kabel oplaadt.

Logitech Pro X 2 Lightspeed: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 269 euro

Nu beschikbaar bij Logitech G en retailers

Met zijn adviesprijs van 269 euro is de Logitech Pro X 2 Lightspeed duurder dan veel andere gaming headsets op de markt. Hij is ook duurder dan de originele Logitech Pro X Lightspeed, hoewel dat geen verrassing is gezien de algemene prijsstijgingen dit jaar.

Vergeleken met de beste draadloze gaming headsets op de markt zit hij in het hogere middensegment. Er zijn verschillende duurdere opties zoals de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless en de Turtle Beach Stealth Pro. Er zijn natuurlijk ook goedkopere alternatieven zoals de Corsair HS55 Wireless en Corsair HS80 RGB.

Met zijn nieuwe drivers, fantastische soundstage, duidelijke app en comfortabele pasvorm, hoort hij zonder twijfel bij de premium headsets. Je krijgt hier heel wat waar voor je geld.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

Logitech Pro X 2 Lightspeed: Specs

Swipe to scroll horizontally Connectiviteit 2.4GHz LIGHTSPEED draadloos, Bluetooth, 3,5mm-kabel Platformen PC, Mac, Playstation, Xbox, Switch, mobiel Mic Afneembare 6mm cardioid mic Surround sound DTS Headphone: X 2.0 Gewicht 345g

Moet je de Logitech Pro X 2 Lightspeed kopen?

Swipe to scroll horizontally Prijs-kwaliteit Hoewel je topgeluid en veel features krijgt, past hij niet binnen elk budget. 4 / 5 Design Een minimalistisch, strak en vooral comfortabel ontwerp. 5 / 5 Prestaties DTX Spatial Sound presteert uitstekend en de algemene geluidskwaliteit is meer dan goed genoeg voor muziek. 4,5 / 5 Eindscore Een uitstekende (maar duurdere) opvolger met sterk verbeterde audio. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je detailrijke audio in games wil

De Logitech Pro X 2 Lightspeed is in de eerste plaats een gaming headset en doet alles wat een premium gaming headset moet doen. Het geluid is nauwkeurig, helder en meeslepend.

Je graag gamet met muziek op de achtergrond

Dankzij de Super Stereo-modus klinkt elk nummer alsof je het live beluistert in een concertzaal.

Je vaak lang gamet met een koptelefoon

Door het comfortabele ontwerp en twee setjes oorkussens is de Logitech Pro X 2 Lightspeed ideaal voor lange gamesessies (ook bij hoge temperaturen).

Koop hem niet als...

Je alle features wil gebruiken in Windows 11

Hoewel dit niet noodzakelijk volledig de schuld van Logitech is, werken niet alle features zoals gehoopt op Windows 11.