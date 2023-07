Amazon Prime Day gaming muis deals 2023

Amazon Prime Day 2023 komt eraan! Dit betekent dat je aan spotprijzen de beste gaming muizen en meer in huis kunt halen.

TechRadar zoekt tijdens Prime Day naar de beste aanbiedingen voor jou, zodat jij niet al het speurwerk zelf hoeft te doen. Zit er niet meteen iets voor je tussen? Kom dan een paar uur later nog eens terug; tijdens Prime Day ververst Amazon meerdere malen haar acties.

Belangrijk: Nog geen Prime-abonnee? Dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Wanneer is Amazon Prime Day 2023?

Amazon Prime Day vindt dit jaar plaats op op 11 juli en 12 juli. Vergeet niet om meerdere keren te kijken voor mooie Prime Day deals, aangezien Amazon om de zoveel tijd nieuwe aanbiedingen online zet.

Probeer Amazon Prime in Nederland 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Je krijgt niet enkel gratis bezorging, maar ook sneller toegang tot lightning deals, de Prime Video-streamingdienst en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden, wat nog steeds een koopje is.

Probeer Amazon Prime in België 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Je krijgt niet enkel gratis bezorging, maar ook sneller toegang tot lightning deals, de Prime Video-streamingdienst en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden, wat nog steeds een koopje is.

Amazon Prime Day gaming muis deals in Nederland

Hieronder vind je de beste deals voor gaming muizen bij Amazon Nederland. Voorlopig hebben we enkele topdeals van vorig jaar laten staan zodat je een idee krijgt van de kortingen.

SteelSeries Aerox 5 van €89,99 voor €47,99 Ben jij iemand die snel zweethanden krijgt? Het luchtdoorlatende ontwerp van de Steelseries Aerox 5 verhelpt dat meteen.

Razer Basilisk X Hyperspeed van €69,99 voor €49 De Razer Baslisk X Hyperspeed is uitstekend voor budgetgerichte gamers die een zo hoog mogelijke DPI willen voor zo weinig mogelijk geld. Met 16.000 DPI zit hij op het niveau van gaming muizen die twee keer duurder zijn. Hou er wel rekening mee dat hij werkt op één AA-batterij.

Logitech G502 Hero van €89,99 voor €46,90 Met een DPI van maar liefst 25.600 race je met gemak voorbij de concurrentie. Over een lege batterij hoef je je tot slot geen zorgen te maken, want je kan de Logitech G502 Hero alleen via usb gebruiken.

Amazon Prime Day gaming muis deals in België

Hieronder vind je de beste deals voor gaming muizen bij Amazon België. Aangezien de Belgische website pas verscheen na Prime Day 2022 kunnen we hieronder geen deals van vorig jaar opnemen.

Amazon Prime Day gaming muis deals: Verwachtingen

Gaming muizen kunnen het verschil maken in actiegames of esports en het is daarom altijd slim om hierin te investeren. Je hebt al een gaming headset voor nog geen 50 euro, maar je kan ook exemplaren vinden van meer dan 200 euro. Net zoals gaming headsets zijn gaming muizen slechts in beperkte mate afhankelijk van software, waardoor oudere exemplaren met gemak meerdere jaren kunnen meegaan.

Daarnaast moet je weten wat belangrijk is bij een gaming muis. De twee belangrijkste elementen zijn de DPI en polling snelheid. Dit eerste wijst op de gevoeligheid van je muis en hoger dit cijfer, hoe nauwkeuriger je de cursor kan bewegen. De polling snelheid wijst daarnaast op de snelheid van de verbinding met je pc en wordt vaak uitgedrukt in Hz. Een muis met een polling snelheid van 100Hz ververst bijvoorbeeld 100 keer per seconden de verbinding met je pc om het signaal door te geven. Bij beide aspecten geldt het volgende: hoe hoger, hoe beter.

Tot slot zijn er natuurlijk enkele praktische overwegingen. Sommige gaming muizen hebben bijvoorbeeld links- en rechtshandige versies, waarbij (helaas) vooral de rechtshandige korting krijgen. Naast de "gewone" gaming muizen, heb je nog opties met verwisselbare covers, zoals de Razer Naga Pro, die vooral handig is voor MMO-games zoals World of Warcraft. Let bovendien op bij goedkopere gaming muizen met verdacht hoge DPI's, aangezien die vaak gebruik maken van verwisselbare batterij om productiekosten te besparen. Dat heeft geen invloed op de prestaties, maar kan vervelend zijn als de batterij leeg is om 23u 's avonds en je geen nieuwe in huis hebt.