Amazon stunt met draadloze oordopjes onder 50 euro tijdens Prime Day

SoundPEATS Air3 Deluxe van €55,99 voor €41,99

Als je vooral mooie oordopjes wil, dan moet je de SoundPEATS Air3 Deluxe bekijken. Noise-cancelling is er niet, maar dat vergeet je al gauw met dit premium ontwerp. Ook de batterijduur is niet echt top met vijf uur in de oordopjes en drie extra oplaadbeurten in de case.