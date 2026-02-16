Plus lumineux, deux fois plus endurants : Samsung dévoile le secret de ses OLED 2026

QD-OLED Penta Tandem est le nom de la prochaine génération de dalles OLED de Samsung

Déjà présente dans le téléviseur Samsung S95H de 2026, et bientôt dans des moniteurs

1,3 fois plus lumineuse et annoncée comme deux fois plus durable que les dalles actuelles

Le téléviseur OLED phare de Samsung pour 2026, le Samsung S95H, promet d’être 30 % plus lumineux que le S95F de l’année précédente. Samsung a désormais détaillé la manière dont cette performance a été obtenue.

Le gain de luminosité attirera sans doute le plus l’attention, mais un autre point mérite d’être souligné : selon l’entreprise, ces nouvelles dalles devraient durer presque deux fois plus longtemps.

Nouvelle technologie oblige, nouveau nom commercial. Voici donc le QD-OLED Penta Tandem™. Le terme « Penta », qui signifie cinq en grec, indique que Samsung Display adopte une approche comparable à celle de Gillette avec ses lames de rasoir : le nombre de couches émettrices de lumière bleue passe de quatre à cinq. Et cela apporte des bénéfices concrets.

Nous apprécions beaucoup le Samsung S95F, et son remplaçant de cette année promet d'être 30 % plus lumineux. (Image credit: TechPowerUp)

La couche émettrice bleue constitue la source lumineuse du QD-OLED de Samsung. En passant de quatre à cinq couches et en utilisant « les derniers matériaux organiques », Samsung Display parvient à augmenter la luminosité ainsi que l’efficacité énergétique.

Voici l’explication fournie par Samsung Display : « Lorsque le nombre de couches de matériaux organiques augmente, l’efficacité lumineuse s’améliore, ce qui permet d’obtenir une luminosité plus élevée à puissance équivalente ou de maintenir la même luminosité avec une consommation d’énergie réduite. C’est comparable à cinq personnes portant une charge auparavant supportée par quatre, offrant soit une meilleure endurance, soit la capacité de soulever plus lourd. »

Il semblerait également qu’un type plus récent et plus avancé de points quantiques soit utilisé dans la dalle, ce qui pourrait aussi améliorer la luminosité et l’efficacité, même si Samsung n’a pas abordé ce point lors de la présentation de la technologie Penta Tandem.

Concrètement, cette nouvelle structure à cinq couches offrirait une luminosité 1,3 fois supérieure et une durée de vie doublée par rapport aux dalles QD-OLED à quatre couches de l’an dernier. Cela correspondrait à une luminosité de pointe théorique pouvant atteindre 4 500 nits pour les téléviseurs et 1 300 nits pour les moniteurs. Il ne faut toutefois pas s’attendre à retrouver ces chiffres dans des conditions réelles, en particulier pour les téléviseurs.

Une augmentation de 30 % par rapport au Samsung S95F, le modèle OLED phare de l’an dernier, représenterait en pratique une luminosité de pointe d’environ 2 750 nits, selon les mesures effectuées sur le modèle précédent. Cela resterait néanmoins remarquable pour un téléviseur OLED.

Samsung Display fournit ses dalles à plusieurs fabricants, et pas uniquement à Samsung. L’entreprise prévoit d’étendre sa gamme de dalles QD-OLED Penta Tandem à l’ensemble des tailles au cours de l’année 2026, notamment avec un moniteur 49 pouces en double QHD (5 120 x 1 440) ainsi que plusieurs téléviseurs.

Il s’agit d’une évolution importante. Il sera intéressant de comparer ces nouvelles dalles à celles de l’an dernier : le Samsung S95F avait été désigné téléviseur de l’année en 2025 et figure encore parmi les meilleurs téléviseurs recommandés en 2026.

