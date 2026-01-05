LG sort une TV qui imite le Frame de Samsung… sans en égaler la qualité

Le nouveau téléviseur LG Gallery est un modèle mini-LED au design cadre photo

Il donne accès au même service Gallery+ que les autres téléviseurs LG

Deux formats sont proposés : 55 et 65 pouces, avec technologie mini-LED

LG a dévoilé le LG Gallery TV AI, un téléviseur lifestyle doté d’un mode galerie qui permet de l’utiliser comme un grand cadre numérique – à l’image du modèle The Frame de Samsung ou d'autres téléviseurs artistiques similaires. Le design est réussi, mais ce modèle fait l’impasse sur ce que LG maîtrise le mieux : les dalles OLED. À la place, le constructeur opte pour la technologie mini-LED, un domaine dans lequel il s’est jusqu’ici montré moins convaincant.

La principale qualité des mini-LED par rapport aux OLED est de limiter le risque de marquage de l’écran lorsqu’une image fixe est affichée longtemps (même si ce phénomène n’est plus aujourd’hui le problème majeur en matière de fiabilité). Cela dit, malgré les progrès constants des téléviseurs OLED signés LG, ses modèles mini-LED n'ont jamais vraiment impressionné. Aucun d’eux ne figure actuellement dans les classements des meilleurs téléviseurs mini-LED.

C’est d’autant plus dommage que le design et les caractéristiques de ce nouveau modèle Gallery sont globalement séduisants, avec de belles options de personnalisation.

Fonctionnalités principales du LG Gallery TV AI

Ce téléviseur dispose d’un écran anti-reflet qui ajuste automatiquement la qualité d’image en fonction de la lumière ambiante. Le mode galerie optimise quant à lui les couleurs et la luminosité pour restituer « la texture visuelle des œuvres originales ». Deux tailles sont disponibles : 55 et 65 pouces.

Le processeur est l’alpha 7 AI de LG, associé à la technologie audio LG AI Sound Pro pour un rendu virtuel en 9.1.2.

L’atout principal de ce modèle réside dans la combinaison de cet affichage optimisé avec le service LG Gallery+, qui propose un catalogue de plus de 4 500 œuvres, régulièrement enrichi. Ce n’est pas limité aux beaux-arts : la plateforme inclut aussi des scènes de cinéma, des visuels de jeux vidéo et des animations. Il est possible d’afficher ses propres images, et une option IA générative permet de créer chaque mois un nombre limité de nouvelles œuvres.

Le service Gallery+ n’est pas exclusif à ce téléviseur : il est progressivement intégré aux téléviseurs LG sous webOS. Si la collection complète est vaste, la version gratuite reste très restreinte : environ 100 images et aucune création IA. Il n’est pas précisé si le Gallery TV bénéficiera d’un essai gratuit de la version complète : le communiqué indique simplement que « LG Gallery+ propose une version gratuite allégée sur les téléviseurs LG, tandis que la version complète nécessite un abonnement mensuel via webOS Pay. »

Le tarif du LG Gallery TV n’a pas encore été dévoilé ; il sera connu la semaine prochaine. Ce modèle devra cependant faire face à une concurrence sérieuse, notamment de la part de TCL ou Samsung, ce qui rend un positionnement tarifaire agressif indispensable. Une présentation est prévue au CES pour obtenir tous les détails, y compris sur le prix.