Apple dévoile son nouvel iPad Pro boosté à l’IA

Apple vient de dévoiler une nouvelle version de l’iPad Pro équipée de la puce M5

De fortes promesses en matière de performances

Une avancée potentielle majeure dans les capacités d’IA

Le meilleur iPad d’Apple – et le plus fin – bénéficie d’une mise à jour majeure centrée sur les performances et l’intelligence artificielle. Ce mercredi 15 octobre, Apple a présenté son nouvel iPad Pro équipé de la puce M5, sa toute dernière puce Apple Silicon, également intégrée aux nouveaux MacBook Pro de 14 pouces.

Ce détail est important, car lors du lancement précédent, la puce M4 avait d’abord été introduite sur l’iPad Pro, plusieurs mois avant de rejoindre les Mac.

Les deux modèles – 11 pouces et 13 pouces – considérés parmi les meilleures tablettes du marché, n’affichent aucun changement notable de design. L’iPad Pro 11 conserve son épaisseur de 5,3 mm, tandis que la version 13 pouces reste impressionnante avec seulement 5,1 mm. Tous deux intègrent un écran Ultra Retina XDR reposant sur la technologie tandem OLED, qui permet à la fois cette finesse et des noirs profonds.

L’attention semble donc portée sur la nouvelle puce M5. Apple annonce des performances en hausse, jusqu’à 3,5 fois supérieures à celles de la M4 intégrée à la génération précédente.

Mais c’est surtout la partie IA qui suscite le plus d’intérêt, bien qu’Apple ne livre pas encore sa vision ultime d’Apple Intelligence. Ce nouvel iPad Pro et la puce M5 paraissent néanmoins conçus pour l’accueillir dès son arrivée, prévue – selon toute vraisemblance – au début de l’année prochaine.

(Image credit: Apple)

Comme pour la puce A19 Pro dévoilée le mois dernier avec l’iPhone 17 Pro, la M5 intègre un GPU mis à jour, avec un Neural Accelerator dans chaque cœur. Selon Apple, la puissance et les performances accrues, associées à un moteur neuronal à 16 cœurs plus rapide, devraient faire grimper d’un cran les usages en productivité et en intelligence artificielle.

Cette tablette pourrait également être plus rapide grâce à une bande passante mémoire unifiée de 150 Go/s, soit 30 % de plus que la puce précédente, selon Apple.

La puce M5 équipe des iPad tournant sous iPadOS 26, la nouvelle version du système pensée pour faciliter le multitâche. Le lien avec les fonctionnalités multi-fenêtres et le fonctionnement proche de celui d’un ordinateur de bureau semble donc évident.

Côté connectivité, des améliorations sont aussi annoncées grâce aux puces C1X et N1 d’Apple, qui promettent de meilleures performances cellulaires ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et de la technologie Thread.

Malgré ces évolutions techniques, Apple maintient ses prix. L’iPad Pro 11 pouces (modèle Wi-Fi) démarre à 1 119 €, tandis que le modèle 13 pouces débute à 1 469 € (Wi-Fi). Les deux versions sont proposées en coloris argent ou noir sidéral, avec jusqu’à 2 To de stockage.

Les précommandes sont déjà ouvertes sur l’Apple Store, avec des livraisons prévues à partir du 22 octobre.

Une promesse d’IA

(Image credit: Apple)

Aucune révolution majeure dans cette mise à jour, mais il est rassurant de voir qu’Apple continue d’implémenter ses meilleures puces dans ses tablettes légères et polyvalentes.

L’accent mis sur les performances en intelligence artificielle soulève toutefois une question évidente : où en est vraiment Apple Intelligence ? Et à quand une version de Siri aussi contextuelle que Gemini ou Galaxy AI ?

Ces évolutions sont encore en cours de développement, mais Apple se montre désormais ouvert à des partenariats avec d’autres modèles d’IA générative. Il sera donc intéressant d’observer comment la puce M5 interagit avec des solutions tierces comme ChatGPT, par exemple.

Cela laisse entrevoir un avenir prometteur pour une version plus puissante d’Apple Intelligence et de Siri, qui bénéficieront de vastes ressources une fois intégrées à ces nouveaux iPad Pro dotés de la puce M5.