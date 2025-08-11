Galaxy Tab S11, S11 Ultra et S10 Lite : les fiches techniques présumées en fuite

Un leaker a partagé une liste de spécifications et de prix supposés pour les prochaines tablettes Samsung Galaxy

Le rédacteur de Deallabs, bill-bil kun, a révélé des informations non confirmées concernant les Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy Tab S10 Lite

Ce rapport, bien que détaillé, mentionne peu de sources nommées

Les caractéristiques et détails des futures tablettes Samsung Galaxy ont été dévoilés dans ce qui pourrait être l’une des plus importantes fuites jamais vues dans le domaine des tablettes.

Comme le rapporte Notebookcheck, un leaker français bien connu a partagé des informations présumées sur les Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy Tab S10 Lite.

Si ces rumeurs se confirment, Samsung préparerait un véritable bouleversement de sa gamme de tablettes lors du remplacement des Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra actuelles.

La dernière fois que Samsung a lancé une tablette de 11 pouces dotée de caractéristiques haut de gamme remonte à 2023 avec la Galaxy Tab S9 – aucun modèle “standard” de Galaxy Tab S10 n’avait alors été proposé.

Ces informations proviennent d’un rapport publié sur Deallabs par le contributeur et leaker spécialisé dans le jeu vidéo bill-bil kun, qui inclut à la fois les prix et les spécifications techniques des trois nouveaux modèles.

Bien que peu de sources soient nommées, les données correspondent à ce que l’on peut attendre d’une évolution générationnelle classique.

Spécifications supposées du Samsung Galaxy Tab S11 et du Galaxy Tab S11 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra a brouillé la frontière entre tablette et ordinateur portable. (Image credit: Blue Pixl Media)

Selon ces nouvelles spécifications supposées, la Galaxy Tab S11 serait équipée d’un écran AMOLED de 11 pouces affichant une résolution de 2560 x 1600, identique en taille et résolution à celui de la Galaxy Tab S9.

La Galaxy Tab S11 Ultra, quant à elle, bénéficierait d’un écran AMOLED plus grand de 14,6 pouces, avec une résolution de 2960 x 1848, soit la même taille et la même définition que celles de la Galaxy Tab S10 Ultra.

Côté composants, Deallabs indique que les Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra utiliseraient toutes deux le processeur MediaTek MT6691 – un nom de code pour le Dimensity 9400, une puce mobile haut de gamme. L’an passé, les Galaxy Tab S10 intégraient le Dimensity 9300+, ce qui rend cette évolution logique.

La Galaxy Tab S11 proposerait 12 Go de RAM et une batterie de 8 400 mAh, tandis que la Galaxy Tab S11 Ultra serait disponible avec 12 Go ou 16 Go de RAM selon la capacité de stockage, et dotée d’une batterie plus imposante de 11 600 mAh. Les deux modèles supporteraient une charge rapide de 45 W.

Deallabs précise que la Galaxy Tab S11 offrirait des options de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, tandis que la Galaxy Tab S11 Ultra serait proposée avec 256 Go, 512 Go ou 1 To (ce dernier modèle étant associé à 16 Go de RAM).

La Samsung Galaxy Tab S11 pourrait renouer avec le format standard des modèles phares, vu pour la dernière fois avec la Galaxy Tab S9 (photo). (Image credit: Future)

Toujours sur le plan matériel, les deux tablettes intégreraient un appareil photo principal de 13 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels, quatre haut-parleurs, la connectivité Wi-Fi 6E (Wi-Fi 7 pour l’Ultra) et Bluetooth 5.4, avec option 5G, ainsi qu’un stylet S Pen inclus.

Concernant la Galaxy Tab S10 Lite, Deallabs annonce un écran de 10,9 pouces avec une résolution de 2112 x 1320. Cette tablette embarquerait la puce Exynos 1380 (la même que dans la Galaxy Tab S10 FE), une batterie de 8 000 mAh avec charge filaire 25 W, un appareil photo principal de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, deux haut-parleurs et la compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.

Elle serait proposée en deux versions : l’une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Prix supposés du Samsung Galaxy Tab S11 et du Galaxy Tab S11 Ultra

Le rapport avance également des prix supposés en euros, qui peuvent servir de base pour estimer les tarifs dans d’autres devises.

La Galaxy Tab S11 débuterait à 899 €, la Galaxy Tab S11 Ultra à 1 339 €, et la Galaxy Tab S10 Lite à 459 €.

Il convient de rappeler que toutes ces informations relèvent encore de la rumeur, mais si elles se confirment, ces modèles pourraient bien s’imposer comme de sérieux prétendants au titre de meilleure tablette du marché.