LG s’attaque à l’écran pro d’Apple avec une dalle 5K ultrabrillante à prix cassé

L’écran ultralarge 5K de 39 pouces signé LG Display utilise une dalle affichant une résolution de 5120 x 2160 pixels

La dalle WOLED est certifiée DisplayHDR True Black 500

LG Display confirme une structure de sous-pixels en bandes RGB véritables pour cette dalle de 39 pouces

LG Display prépare un écran incurvé ultralarge de 39 pouces doté d’une résolution 5K2K de 5120 x 2160 pixels, le positionnant dans la catégorie actuelle des moniteurs 5K.

À ce format, la densité de pixels atteint environ 142 ppp, un niveau proche de celui des moniteurs 4K de 31,5 pouces déjà disponibles, sans réelle avancée marquante en netteté.

LG Display a confirmé que ce moniteur professionnel repose sur son architecture Tandem WOLED, précédemment désignée comme Tandem RGB de quatrième génération.

Objectifs de luminosité et technologie d’affichage

L’écran peut atteindre un pic de luminosité de 1500 nits sur une zone moyenne réduite de l’image, ce qui le rapproche des modèles de référence comme l’Apple Pro Display XDR.

La dalle devrait bénéficier de la certification DisplayHDR True Black 500 et adopter une structure de sous-pixels RGB véritables, ce qui a un impact sur le rendu du texte et la fidélité des couleurs en utilisation bureautique.

LG Display n’a pas encore détaillé les caractéristiques mécaniques, mais la présentation évoque une courbure plus douce que celle des modèles 800R utilisés sur les écrans incurvés de 34 et 39 pouces précédents.

Cette réduction de la courbure influerait sur l’ergonomie de bureau et le confort visuel, notamment à cette largeur d’affichage, même si le rayon exact n’a pas été précisé à ce jour.

Avec sa diagonale, cet écran se positionne entre les moniteurs ultralarges orientés productivité et les panneaux plus immersifs qui misent davantage sur une forte courbure.

En parallèle de cette version 5K de 39 pouces, LG Display fait également référence à une dalle UltraHD de 27 pouces exploitant la même technologie WOLED, une première pour ce format en 4K.

Cette initiative semble répondre à la pression du marché exercée par les dalles QD-OLED de Samsung Display, déjà bien implantées dans ce segment.

LG Display n’a pour l’instant communiqué aucune donnée sur la fréquence de rafraîchissement ni sur une éventuelle double compatibilité d’affichage, rendant la position de la gamme floue en matière de performances.

Un court clip promotionnel consacré à la feuille de route Tandem WOLED de LG Display pour 2026 a permis de découvrir ces nouveaux écrans, complété par des confirmations ultérieures plus détaillées.

Aucun tarif officiel n’a encore été annoncé, mais en comparant avec les modèles 5K actuels de la marque et l’écran de référence 6K d’Apple, il semble peu probable que le produit final dépasse les 5 000 dollars.

Cette estimation reste cependant purement spéculative tant que LG Display n’a pas communiqué l’ensemble des caractéristiques techniques et conditions commerciales.

