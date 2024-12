Comment l’open source transforme l’IA en un levier de croissance pour les entreprises

Selon une étude d'IBM, 89 % des entreprises maintiendront ou augmenteront leurs investissements dans l'IA en 2025

Nombre d'entre elles bénéficient déjà d'écosystèmes open-source

L'utilisation du cloud administré et l'embauche de talents spécialisés peuvent également aider

Une nouvelle étude d'IBM affirme que les logiciels open source pourraient stimuler l'innovation et augmenter le retour sur investissement dans les outils d'intelligence artificielle, permettant aux entreprises d'exploiter au maximum leurs projets d'IA.

Jusqu’à présent, certaines entreprises ont investi massivement sans succès. Pourtant, alors que trois sur cinq (62 %) prévoient d'augmenter leurs investissements en IA l'année prochaine et qu'un quart (27 %) les maintiendront, de plus en plus d'entreprises reconnaissent l'importance de l'open source.

Les investissements ne s'essoufflent pas : deux entreprises sur cinq (39 %) envisageant d'augmenter leurs investissements prévoient de le faire entre 25 % et 50 %.

L'open source et l'intelligence artificielle : un mariage parfait

La bonne nouvelle, c’est que les entreprises commencent enfin à explorer d'autres leviers et changements organisationnels pour maximiser leurs dépenses : les services cloud managés (51 %), l’embauche de talents spécialisés (48 %) et l’utilisation de l’open source (48 %) figurent en tête des priorités des décideurs IT.

Il ne s'agit pas uniquement de discours sans actions concrètes : six entreprises sur dix utilisent déjà des écosystèmes open source comme source pour leurs outils d'IA. Par ailleurs, quatre entreprises sur cinq indiquent qu'au moins un quart de leurs solutions ou plateformes d'IA repose sur l'open source.

Maribel Lopez, de Lopez Research, a commenté : « Les entreprises reconnaissent désormais l'importance de définir des cas d’usage spécifiques et d’optimiser les projets d’IA. Elles s’appuient sur des stratégies hybrides de cloud et sur l’open source pour innover en matière d'IA et obtenir des résultats financiers. »

En se projetant dans l’avenir, IBM a révélé que les indicateurs traditionnels de ROI basés sur le cash perdent de leur importance. Les entreprises explorent désormais d'autres critères de réussite, comme la vitesse à laquelle les projets d’IA passent de pilote à déploiement complet, les gains de productivité et le développement accéléré de logiciels.