Apple parie sur une puce serveur IA maison, un virage stratégique soutenu par Broadcom

Apple développe une puce serveur « Baltra » pour l'IA, en vue d'une production en 2026

Une équipe de silicium israélienne dirige le projet ; la puce Mac est annulée pour des raisons de concentration

Collaboration avec Broadcom et la technologie N3P de TSMC pour améliorer le développement

Un rapport payant de Wayne Ma et Qianer Liu dans The Information affirme que le projet, dont le nom de code est « Baltra », vise à répondre aux demandes de calcul croissantes des fonctions basées sur l'IA et devrait entrer en production de masse d'ici 2026.

L'équipe de conception de silicium d'Apple en Israël, qui était responsable de la conception des processeurs qui ont remplacé les puces Intel dans les Mac en 2020, dirige maintenant le développement du processeur d'IA, selon les sources. Pour soutenir cet effort, Apple aurait annulé le développement d'une puce Mac haute performance composée de quatre petites puces assemblées.

Au cœur des efforts d'Apple

Le rapport indique que cette décision, prise au cours de l'été, vise à libérer les ingénieurs en Israël pour qu'ils puissent se concentrer sur Baltra, signalant ainsi le changement de priorités d'Apple vers le matériel d'IA.

Apple travaille avec le géant des semi-conducteurs Broadcom sur ce projet, en utilisant les technologies de réseau avancées de l'entreprise nécessaires au traitement de l'IA. Alors qu'Apple conçoit généralement ses puces en interne, le rôle de Broadcom devrait se concentrer sur les solutions de mise en réseau, marquant ainsi une nouvelle orientation dans leur partenariat.

Selon The Information, Apple prévoit d'utiliser le processus avancé N3P de TSMC pour fabriquer la puce d'IA, une mise à niveau de la technologie qui sous-tend ses derniers processeurs, comme le M4. Cette décision souligne l'importance accordée par Apple à l'amélioration des performances et de l'efficacité dans la conception de ses puces.

La puce Baltra devrait contribuer aux efforts d'Apple pour intégrer plus profondément l'IA dans son écosystème. En s'appuyant sur l'expertise de Broadcom en matière de réseaux et sur les techniques de fabrication avancées de TSMC, Apple semble déterminé à rattraper ses rivaux dans le domaine de l'IA et à établir une présence plus forte dans l'industrie.

En novembre 2024, nous avons rapporté qu'Apple avait approché son partenaire de fabrication de longue date Foxconn pour construire des serveurs d'IA à Taïwan. Ces serveurs, qui utilisent les puces Apple de la série M, sont destinés à prendre en charge les fonctions d'Apple Intelligence dans les iPhones, les iPads et les MacBooks.

