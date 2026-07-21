L’angoisse liée à l’IA ne retombe pas, et de plus en plus de salariés doutent de l’avenir de leur poste

De nouvelles données montrent que la majorité des travailleurs redoutent l’impact potentiel de l’IA sur leur emploi

Les employés qui se sentent en sécurité dans leur poste sont plus productifs et plus engagés

Les employeurs doivent prioriser la communication et investir dans la formation et le développement des compétences

De nouvelles données issues du rapport People at Work 2026 d’ADP, qui couvre plus de 39 000 actifs dans 36 marchés, confirment que la plupart des travailleurs restent très préoccupés par l’impact de l’IA sur leur emploi, même si les effets concrets actuels restent relativement limités.

Seul un travailleur britannique sur quatre estime fermement que son emploi est à l’abri d’un remplacement, et ce chiffre tombe à environ un sur cinq en Europe dans son ensemble (21 %) et à 22 % à l’échelle mondiale.

Le rapport d’ADP met en évidence un décalage important entre les chiffres de l’emploi, globalement solides, et les attentes personnelles des salariés quant à l’avenir de leur poste.

Une mauvaise communication autour de l’IA creuse un fossé de confiance

« Le monde du travail évolue rapidement, et ces résultats montrent un écart entre ce que dit le marché de l’emploi et ce que ressentent les salariés », a déclaré Jeff Phipps, SVP et GM d’ADP UK&NI, en rappelant que « l’emploi est solide ».

Le rapport, l’un des plus complets du genre, montre que le niveau de confiance varie fortement selon la nature du poste occupé, les travailleurs du savoir se montrant plus confiants. Environ un tiers (34 %) des travailleurs du savoir au Royaume-Uni considèrent leur emploi comme sécurisé, contre seulement 19 % des travailleurs britanniques occupant des fonctions répétitives.

Mais le sentiment de sécurité de l’emploi ne se limite pas à la satisfaction des salariés. Il peut aussi influencer leur manière de travailler et la productivité observée par l’employeur. Les travailleurs qui se sentent en sécurité dans leur poste ont six fois plus de chances d’être pleinement engagés et environ trois fois plus de chances de déclarer un haut niveau de productivité.

Les travailleurs qui se sentent en sécurité sont aussi environ deux fois plus nombreux à indiquer qu’ils n’ont aucune intention de quitter leur employeur.

Plus de sécurité de l’emploi favorise des performances plus élevées

Un niveau de confiance plus élevé dans l’avenir semble permettre aux salariés de se concentrer davantage sur leur travail et d’augmenter leur contribution, ce qui souligne le besoin d’une communication positive de la part du management.

ADP recommande aux employeurs de faire preuve de transparence sur les changements organisationnels et technologiques, et d’expliquer comment les rôles pourraient évoluer afin d’éviter que les salariés ne supposent immédiatement un risque pour leur emploi. Le rapport place également la responsabilité de la formation et du développement des compétences du côté des employeurs.

« Les salariés veulent savoir qu’il existe une place pour eux à mesure que leur organisation évolue, et qu’ils seront accompagnés pour y parvenir », a ajouté Phipps.

Le rapport révèle également que plus l’entreprise est grande, moins les salariés ont tendance à se sentir confiants. Les grandes entreprises affichent un niveau de confiance de 22 %, contre 36 % pour les entreprises de taille intermédiaire. En Europe, la tendance est inversée, ce qui montre que le monde peine encore à s’adapter à la communication et à la formation liées à l’IA, quelle que soit la zone géographique ou la taille de l’entreprise.

« Les entreprises qui prennent le sujet au sérieux, en investissant dans les compétences et en étant transparentes sur les changements, sont celles qui en tirent des bénéfices en matière de performance et de fidélisation », a déclaré Phipps, appelant les entreprises à intégrer bien plus que la simple mise en œuvre technologique dans leur stratégie IA, sous peine de perdre des talents.