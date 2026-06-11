WWDC 2026, Apple a presque coché toutes les cases des fans… mais l’enthousiasme n’a pas suivi partout

Cook a prononcé un discours d'ouverture qui a ravi le public.

Apple a livré exactement ce que les utilisateurs attendaient lors de la WWDC 2026

Près de la moitié des plus de 1 500 lecteurs de TechRadar voulaient davantage de fonctionnalités liées à l’IA

iPadOS, watchOS et visionOS n’ont reçu que des mises à jour limitées

Maintenant que la keynote annuelle d’Apple pour les développeurs est terminée et que les principales annonces de la WWDC 2026 ont été passées en revue, Tim Cook a-t-il vraiment répondu aux attentes des utilisateurs ? D’après les 1 529 réponses recueillies lors d’un sondage réalisé la semaine dernière, la réponse est un oui franc.

Près de la moitié des lecteurs de TechRadar ayant participé au sondage « Ce que nous attendons de la WWDC 2026 » (voir quelques résultats ci-dessous) ont indiqué que l’intelligence artificielle (IA) — ici au sens d’apprentissage automatique, et non d’intelligence consciente — était la nouveauté qu’ils attendaient le plus.

En regroupant les résultats du sondage publiés sur nos articles et nos réseaux sociaux (dont 680 votes via notre chaîne WhatsApp), il apparaît que 47 % des participants étaient surtout impatients de découvrir une nouvelle version de Siri dopée à l’IA ainsi que plusieurs améliorations liées à Apple Intelligence.

Bien sûr, alors que beaucoup attendaient déjà depuis 2024 une évolution de Siri intégrant l’IA, les nombreuses rumeurs précédant la keynote laissaient fortement penser que cette année serait la bonne. L’annonce était donc largement anticipée, sans pour autant décevoir.

Après une attente aussi longue, beaucoup ont apprécié que l’essentiel de cette keynote de 75 minutes soit consacré à la présentation de nouveaux outils liés à l’IA déployés dans l’écosystème Apple. La plupart de ces nouveautés concernent les utilisateurs d’iPhone, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les 42 % de lecteurs qui attendaient avant tout des améliorations d’iOS 27.

Du nouveau Siri basé sur l’IA à la correction de Liquid Glass permettant enfin d’ajuster l’opacité, une sélection des fonctionnalités préférées à venir sur iPhone avec iOS 27 a été réalisée, et la liste se révèle particulièrement riche en outils pratiques. Parmi les différentes nouveautés mises en avant, chacun peut indiquer celle qu’il attend le plus avec le lancement du logiciel en septembre en participant au sondage ci-dessous.

Quelles annonces ont suscité le moins d’intérêt lors de la WWDC ?

iPadOS 27 apporte principalement de nouvelles améliorations en termes de performances. (Image credit: Apple)

Avant la WWDC 2026, les lecteurs de TechRadar avaient indiqué être les moins intéressés par les mises à jour prévues pour l’iPad, l’Apple Watch et le Vision Pro, ces trois catégories recueillant chacune moins de 8 % des votes dans notre sondage préalable.

En dehors de l’intégration de l’IA et des nouveautés destinées à l’iPhone, l’intérêt pour le reste de la gamme semble avoir été plus limité. Apple semblait d’ailleurs en être conscient, puisque peu de temps a été consacré aux évolutions logicielles mineures concernant ces plateformes.

À la place, c’est macOS 27 qui a bénéficié de la mise à jour la plus importante après l’iPhone, avec le déploiement de macOS Golden Gate. Ce système reprend la plupart des fonctionnalités majeures d’iOS 27, dont l’ajustement Liquid Glass, une recherche améliorée, de meilleurs contrôles parentaux, Siri enrichi par l’IA et la nouvelle application de génération d’images par IA, Image Playground.

Dans l’ensemble, Apple a globalement répondu aux attentes exprimées par la majorité des lecteurs. Tim Cook a tenu des promesses attendues depuis longtemps sans s’attarder sur des mises à jour mineures de cadrans de montre ou sur des fonctions de calcul spatial très spécifiques que peu de personnes utilisent réellement. Reste à savoir si cette WWDC en a fait suffisamment. Les avis peuvent être partagés dans les commentaires ci-dessous.