Apple a presque confirmé l’iPhone Ultra dans la bêta d’iOS 27, et le doute s’efface sérieusement

Des références à un smartphone pliable ont été trouvées dans le code de la bêta d’iOS 27

Ces références n’étaient pas présentes dans iOS 26

Elles suggèrent fortement à la fois qu’un smartphone pliable est en préparation et qu’il pourrait être lancé prochainement

L’iPhone Ultra évoqué depuis longtemps pourrait être l’iPhone le plus excitant de l’année, puisqu’il s’agirait du premier smartphone pliable d’Apple. Et s’il subsistait encore un doute sur son arrivée prochaine, celui-ci a largement été dissipé par du code repéré dans la première bêta d’iOS 27.

Comme l’a repéré Sam Henri Gold (via 9to5Mac), certaines lignes de code dans la bêta développeur d’iOS 27 mentionnent « foldState » et « angleDegrees ». Le premier terme semble être une référence évidente à un smartphone pliable, tandis que le second renvoie probablement aux différents angles d’ouverture de l’écran. Là encore, cela constitue un indice clair de l’arrivée prochaine d’un modèle pliable.

Si cela ne suffisait pas, une vérification du nombre total d’écrans intégrés a également été trouvée. Une telle vérification serait totalement inutile sans appareil pliable, puisqu’un smartphone classique ne possède qu’un seul écran.

iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymmsJune 8, 2026

Un lancement probable cette année

Ces éléments ne se contentent pas d’indiquer qu’un smartphone pliable conçu par Apple est en préparation. Ils suggèrent aussi fortement une arrivée imminente, probablement à temps pour la sortie finale d’iOS 27 en septembre, d’autant que 9to5Mac a confirmé qu’iOS 26 ne contenait aucune de ces références.

Même si un report de l’iPhone Ultra reste possible, tout indique pour l’instant qu’Apple prévoit de le lancer cette année, comme l’annoncent la plupart des fuites récentes sur sa date de sortie.

Dans ce cas, il pourrait être présenté en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre, tandis que l’iPhone 18 classique et l’iPhone 18e ne seraient attendus qu’au début de l’année prochaine.