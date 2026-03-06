Nothing lance ses Phone (4a) et (4a) Pro… mais leur sortie risque de frustrer certains acheteurs

Nothing dévoile ses nouveaux smartphones Android abordables

Les Phone (4a) et (4a) Pro apportent des améliorations à tous les niveaux…

… et proposent des couleurs particulièrement réussies

Au lendemain du MacBook Neo coloré qui a attiré tous les regards grâce à ses teintes originales, la vague de produits technologiques aux couleurs vives se poursuit avec les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro, tout juste présentés aux côtés du casque abordable Nothing Headphone (a). Présentés, en quelque sorte, puisque la marque les avait teasés pendant des mois auparavant.

Ces deux nouveaux prétendants à notre sélection des meilleurs smartphones Android succèdent aux Nothing Phone (3a) Pro et modèles associés, et prennent la place d’un Phone (4) que l’entreprise ne prévoit pas de lancer cette année. Ils adoptent de nouveaux matériaux pour gagner en robustesse, intègrent un logiciel mis à jour et repensent la célèbre Glyph Bar lumineuse de la marque avec l’ajout d’un nouveau voyant d’enregistrement. L’ensemble des impressions détaillées figure dans notre test complet du Nothing Phone (4a).

Le modèle standard bénéficie d’un nouveau téléobjectif périscopique offrant un zoom 3,5x, contre 2x sur le (3a), ainsi que d’un écran plus défini atteignant une résolution 1,5K. La densité de pixels de 440 ppp dépasse celle de la plupart des smartphones récents, tandis que la luminosité maximale grimpe jusqu’à 4 500 nits.

Parmi les autres points forts figurent la nouvelle puce Snapdragon 7s Gen 4 qui équipe l’appareil, une batterie plus grande de 5 080 mAh et une utilisation accrue de matériaux recyclés dans sa conception.

Tout n’évolue pas pour autant. La charge rapide reste limitée à 50 W, les définitions des capteurs photo ne changent pas (50 Mpx pour le module principal et le zoom, 8 Mpx pour l’ultra grand-angle et 32 Mpx pour la caméra frontale), et l’écran ne gagne que 0,01 pouce pour atteindre 6,78 pouces en diagonale.

L’élément le plus marquant reste toutefois son design…

Un smartphone coloré, mais peut-être difficile à se procurer

(Image credit: Nothing)

Un premier aperçu du Nothing Phone (4a) a été possible avant son lancement, lors du MWC 2026, et les deux modèles présentés ci-dessus comptaient parmi les produits les plus remarqués de la semaine (sans offense pour Apple, mais lorsqu’il s’agit de couleur, mieux vaut éviter les tons pâles et délavés). Les appareils n’ont pas pu être testés sur place, il faudra donc attendre une analyse complète, mais les quatre versions étaient exposées sous vitrines.

Les modèles noir et blanc reprennent l’esthétique habituelle de Nothing, si tant est que les smartphones de la marque puissent être qualifiés de « classiques » : des appareils au design anguleux, presque robotique, avec des éléments partiellement transparents.

Ce sont surtout les deux versions colorées qui attirent l’attention, avec un modèle bleu clair et un modèle rose. Elles affichent un caractère nettement plus ludique que celui d’un smartphone standard, et au MWC, il était évident que ces déclinaisons captaient tous les regards.

Les Phone (4a) et (4a) Pro seront commercialisés en France à partir du 27 mars 2026.

Le Nothing Phone (4a) débute à 369 euros, tandis que le Phone (4a) Pro est proposé à partir de 499 euros, avec des tarifs en hausse pour les versions offrant davantage de stockage et de mémoire vive.