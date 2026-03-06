MacBook Neo : Apple révèle enfin la vraie raison derrière ce nom inattendu

Apple MacBook Neo. Le nom a d’abord semblé ridicule, avant de découvrir en personne cet ordinateur portable coloré, au style classique et proposé à un tarif abordable. Ce qui n’était pas évident au départ, c’est que son apparence, avec des teintes comme Citrus et Blush qui se prolongent de façon ludique jusqu’au clavier, explique probablement en partie l’appellation Neo.

Il suffit d’y penser. « Neo » ne diffère de « Neon » que d’une lettre, et ces couleurs, notamment Citrus et Blush, possèdent l’intensité éclatante des néons.

En réalité, l’origine du nom, même si plusieurs options ont été envisagées, apparaît assez transparente. « Nous voulions quelque chose de ludique, d’accueillant et de frais, qui corresponde vraiment à l’esprit de ce produit », a expliqué Colleen Novielli, directrice du marketing produit Mac chez Apple, peu après l’événement de lancement.

L’idée consistait à trouver un nom évoquant la jeunesse et l’énergie, à l’image des coloris du MacBook Neo, qui laissent derrière eux la sobriété habituelle.

Il s’agit également d’un nom distinctif qui différencie non seulement ce MacBook, mais aussi la plupart des autres produits Apple. Difficile toutefois de ne pas imaginer un iPad Neo ultra-abordable ou un iPhone Neo à prix réduit.

Interrogée à ce sujet, après avoir précisé qu’elle ne pourrait probablement pas répondre, Novielli a souri : « Vous avez raison, je ne peux pas répondre à cela. »

Trouver sa place sur le marché

Ce dont Novielli pouvait parler, en revanche, ce sont les ambitions du MacBook Neo et certains défis auxquels Apple a été confrontée pour insuffler l’ADN MacBook dans un système abordable.

Sans entrer dans les détails du processus de fabrication, Novielli a partagé quelques éléments, en comparant notamment ce que proposent d’autres fabricants d’ordinateurs portables dans cette gamme de prix.

« Si l’on regarde de nombreux ordinateurs comparables proposés dans cette tranche tarifaire, on constate qu’il est très facile de fabriquer un appareil aux fonctionnalités et à l’expérience simplement correctes », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’Apple affiche « une attention et un souci du détail incessants » ainsi qu’« une obsession à garantir une expérience utilisateur parfaite à tous les niveaux ».

Il est vrai que de nombreux ordinateurs portables dans cette gamme sont conçus en plastique, et rares sont les modèles à 699,00 € pesant 2,7 livres, dotés d’un châssis en aluminium relativement robuste et majoritairement recyclé.

Le véritable défi consistait sans doute à concilier l’exigence d’Apple en matière de design et de qualité des matériaux avec un produit commercialisé à 699,00 €. Pour y parvenir, Apple a dû concevoir un nouveau produit depuis le départ et prendre très tôt des décisions permettant de respecter cette contrainte tarifaire relativement stricte.

L’aspect remarquable réside dans le fait que la plupart des consommateurs ne remarqueront peut-être pas certaines différences subtiles mais significatives, comme le remplacement d’un pavé tactile haptique par un pavé tactile mécanique, qui fonctionne et offre des sensations proches de celui d’un MacBook Air, ou encore l’utilisation d’un bouton de mise en veille classique. Touch ID entraîne un supplément de 100 €, mais permet également de doubler la capacité de stockage.

Même le choix de limiter la mémoire vive à 8 Go peut s’expliquer en partie par la décision d’utiliser la puce A18 Pro, associée à 8 Go de mémoire unifiée sur l’iPhone 16 Pro.

Aborder la question de la mémoire vive

(Image credit: Future)

Concernant cette mémoire vive, l’inquiétude portait moins sur la quantité, 8 Go étant plutôt satisfaisants pour un ordinateur portable abordable, que sur la manière dont Apple pourrait gérer une éventuelle raréfaction des composants et une hausse des prix, surtout si le MacBook Neo rencontre le succès attendu.

Novielli s’est montrée sereine, refusant de commenter la demande, tout en affirmant : « Nous sommes très confiants dans notre capacité à mettre ce nouveau produit exceptionnel entre les mains d’un très grand nombre de clients dans le monde entier. »

Apple, a-t-elle assuré, est pleinement consciente de la situation mondiale. « Bien sûr, toutes les questions que vous soulevez sont examinées régulièrement par des équipes extrêmement compétentes chez Apple », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous comprenons ce qui se passe dans le monde et nous sommes entièrement concentrés sur notre capacité à proposer les bons produits aux bons clients, au bon moment. »

Il a été rappelé que la dernière fois qu’un MacBook aussi singulier avait été lancé remonte au MacBook 12 pouces, présenté il y a plus de dix ans. Il ressemblait au MacBook Air, comme observé à travers l’extrémité opposée d’une longue-vue. Il ne disposait que d’un seul port USB-C, une nouveauté à l’époque, comme l’a rappelé Novielli, et coûtait 1 299 dollars. Le produit n’a pas rencontré le succès espéré. Pourtant, certains échos de cette tentative apparaissent dans ce nouveau MacBook Neo. Peut-être à tort.

« Certains pourraient établir un parallèle avec le MacBook auquel vous faites référence, mais MacBook Neo est réellement un produit entièrement nouveau, repensé depuis le début », a-t-elle expliqué.

La discussion s’est enfin orientée vers la question du choix à l’achat, non pas entre MacBook Neo et MacBook Air, mais entre 256 Go et 512 Go de stockage. Si certains souhaitent bénéficier de Touch ID, la question portait surtout sur la manière dont les consommateurs devraient envisager leur besoin en capacité.

Elle a proposé une règle simple. Il convient d’évaluer ses besoins actuels en stockage. « Que vous utilisiez un Mac, un PC ou un iPhone, vous avez probablement une idée de la quantité de stockage que vous utilisez pour vos fichiers, vos photos, ou d’autres contenus importants enregistrés sur vos appareils actuels. C’est un bon indicateur pour estimer vos besoins d’aujourd’hui et de demain. »

Il pourrait bien être nécessaire d’opter pour 512 Go.