Un nouveau signal laisse craindre une hausse du prix de l’iPhone 17

Les prévisions de prix de l’iPhone 17 refont surface

La plupart des modèles devraient connaître une hausse de prix

L’iPhone 17 pourrait coûter le même prix que l’iPhone 16

Le lancement de l’iPhone 17 approche à grands pas et les fuites comme les rumeurs continuent d’entourer les smartphones phares d’Apple pour 2025. Un nouveau rapport d’analyste met en avant le sujet sensible de leur prix.

Selon TrendForce, relayé par MacRumors, plusieurs hausses tarifaires sont attendues par rapport aux modèles de l’an dernier. L’iPhone 17 démarrerait pourtant au même prix que l’iPhone 16, soit 969 € pour la version équipée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Le rapport précise aussi que le nouvel iPhone 17 Air, doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage en version de base, serait proposé à partir de 1 099 dollars (montant à confirmer en euro). C’est bien plus que l’iPhone 16 Plus qu’il remplace, lequel débutait à 1 119 € avec seulement 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Plus de puissance pour un prix plus élevé

TrendForce a prédit les prix et les spécifications de la série iPhone 17. (Image credit: TrendForce)

Du côté des modèles les plus chers, l’iPhone 17 Pro devrait débuter à 1 199 dollars, contre 999 dollars pour l’iPhone 16 Pro l’an dernier. En France, ce dernier était affiché à partir de 1 229 €. Le modèle 2025 offrirait dès la version de base 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, contre 8 Go et 128 Go auparavant.

Même tendance pour l’iPhone 17 Pro Max. L’iPhone 16 Pro Max démarrait à 1 199 dollars (1 479 € en France) avec 256 Go de stockage. La nouvelle génération passerait à 1 299 dollars, mais cette fois avec 12 Go de RAM au lieu de 8 Go, pour le même espace de stockage.

Même en tenant compte des améliorations de RAM et de stockage, la réalité est claire. Le prix d’entrée pour la majorité des modèles iPhone 17 devrait grimper par rapport aux générations précédentes. Cette évolution pourrait être liée aux droits de douane américains.

Jusqu’ici, les rumeurs oscillaient entre hausse et stabilité des prix. L’incertitude reste donc entière. Les chiffres officiels seront dévoilés par Apple le mardi 9 septembre à partir de 19h (heure de Paris). Un suivi en direct et la retransmission en ligne permettront de connaître tous les détails.