L’iPhone 17 attendu avec eSIM généralisée et design revisité

L’iPhone 17 pourrait devenir entièrement compatible eSIM dans davantage de pays

Des changements sont annoncés pour l’accessoire Apple Clear Case

Le lancement est prévu pour le mardi 9 septembre

Apple devrait très probablement officialiser l’iPhone 17 le mardi 9 septembre. En attendant l’événement, les fuites se multiplient – avec de nouvelles rumeurs concernant les eSIM et la coque transparente officielle Apple Clear Case.

Les modèles actuels d’iPhone sont déjà uniquement compatibles eSIM aux États-Unis. D’après une source relayée par MacRumors, les employés de revendeurs agréés Apple en Europe sont désormais informés qu’ils devront aussi gérer des iPhone sans emplacement pour carte SIM physique.

Depuis plusieurs mois, il était question que le nouvel iPhone 17 Air, au design ultrafin, fonctionne uniquement avec des eSIM et non avec des cartes physiques. Désormais, cette évolution semblerait concerner d’autres modèles d’iPhone et dans plus de pays.

Avec une meilleure sécurité et davantage de praticité, l’adoption généralisée de l’eSIM n’a rien d’étonnant. Google a d’ailleurs franchi le pas avec sa nouvelle gamme Pixel 10, proposée uniquement avec eSIM aux États-Unis.

Nouveaux iPhone, nouvelles coques

You’ve probably already seen the new iPhone 17 clear case, but here’s another look at it. Would you prefer an all-clear version? pic.twitter.com/jsCPankDkxSeptember 1, 2025

Une autre fuite à propos de l’iPhone 17 concerne la coque transparente Clear Case avec MagSafe pour l’iPhone 17 Pro – un accessoire officiel attendu au lancement, déjà disponible pour l’iPhone 16 Pro.

D’après des images partagées par les leakers @MajinBuOfficial et @SonnyDickson, quelques ajustements seraient prévus. La coque laisserait apparaître moins de zones transparentes, un panneau recouvrant désormais la majeure partie de l’arrière du téléphone et masquant les connecteurs MagSafe.

On distingue également une ouverture plus large pour les capteurs photo, confirmant les rendus récemment diffusés au sujet du nouveau design. Le logo Apple serait déplacé vers le bas, centré sous le module photo.

La coque semblerait aussi compatible avec le nouvel accessoire Crossbody Strap, une sangle magnétique permettant de porter son iPhone en bandoulière. Dans un peu plus d’une semaine, toutes ces nouveautés seront confirmées.