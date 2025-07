L’iPhone pliant pourrait afficher une épaisseur de 4,8 mm une fois déplié

Cela le rendrait plus épais que le Samsung Galaxy Z Fold 7, qui ne mesure que 4,2 mm une fois ouvert

Mais une plus grande épaisseur peut aussi offrir certains avantages

Parmi les points les plus impressionnants du Samsung Galaxy Z Fold 7, sa finesse se démarque clairement : à peine 4,2 mm une fois déplié. À tel point que le très attendu iPhone pliable risquerait bien de ne pas faire aussi bien, même si sa sortie n’est pas attendue avant 2026 au plus tôt — d’ici là, Samsung pourrait proposer un modèle encore plus fin.

Selon le leaker Setsuna Digital, relayé par Apple Insider, l’iPhone pliant atteindrait 4,8 mm d’épaisseur une fois ouvert. Cela resterait très fin, mais représenterait tout de même 0,6 mm de plus que le Galaxy Z Fold 7.

Il parviendrait néanmoins à faire mieux que l’iPad Pro 13 pouces (2024), épais de 5,1 mm, ou encore que l’iPhone 16, qui mesure 7,8 mm. L’iPhone pliant pourrait donc devenir l’un des appareils les plus fins jamais produits par Apple — du moins en position dépliée.

Une fois refermé, son épaisseur devrait au minimum doubler, sans pour autant s’arrêter exactement au double. Les smartphones pliants affichent généralement des dimensions fermées supérieures au simple double de leur épaisseur ouverte : le Galaxy Z Fold 7, par exemple, atteint 8,9 mm une fois refermé.

Cela dit, cette rumeur reste à prendre avec précaution. La fiabilité de la source varie, et d’autres fuites évoquaient auparavant une épaisseur de 4,6 mm.

La finesse ne fait pas tout

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est extrêmement fin (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Quoi qu’il en soit, tout indique que le futur smartphone d’Apple serait plus épais que le Samsung Galaxy Z Fold 7. Un défaut apparent, mais qui pourrait en réalité présenter des avantages. Une coque un peu plus épaisse, une fois repliée, offrirait par exemple l’espace nécessaire pour intégrer une batterie plus grande, ou des capteurs photo plus performants.

Un compromis qui, à première vue, semblerait acceptable pour une grande partie du public. À ce stade, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter si Apple ne remporte pas ce duel très spécifique.

Et comme l’iPhone pliant ne devrait pas arriver avant fin 2026, toutes les rumeurs à son sujet méritent encore d’être prises avec des pincettes.