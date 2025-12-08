L’iPhone 18 pourrait supprimer l’encoche une bonne fois pour toutes

L'iPhone 17 pourrait-il être le dernier à avoir une encoche ?

L’iPhone 18 pourrait embarquer une caméra sous l’écran

C’est une fonctionnalité évoquée depuis plusieurs années déjà

Apple serait actuellement en phase de test pour ce changement

Tous les lancements d’iPhone sont désormais derrière nous pour cette année. L’attention se tourne donc vers 2026 et le futur iPhone 18. La dernière rumeur en date suggère que ce modèle pourrait enfin inaugurer une caméra selfie sous l’écran.

D’après le leaker bien connu Smart Pikachu (relayé par Wccftech), Apple serait en train de tester cette technologie pour ses iPhone 18, ce qui permettrait de réduire – voire de faire disparaître – l’encoche de l’écran.

Ce genre d’information n’a rien d’inédit : cela fait des années que l’intégration d’une caméra sous l’écran est évoquée du côté de l’iPhone. Peut-être que 2026 sera enfin la bonne année, même si rien n’est encore certain à ce stade.

D’autres sources évoquent également l’arrivée d’un système Face ID sous l’écran pour les futurs modèles, ce qui renforce la crédibilité de cette fuite. Des indices laissent aussi entendre qu’Apple progresse lentement mais sûrement vers un iPhone entièrement dépourvu de bordures.

Apple ne sera pas le premier

Le Samsung Galaxy Z Fold 3, lancé en 2021 (Image credit: Future)

D’autres fabricants de smartphones explorent cette voie depuis plusieurs années. On se souvient notamment du Samsung Galaxy Z Fold 3, lancé en 2021, qui proposait déjà une caméra sous l’écran principal de 7,6 pouces.

Cependant, la qualité du capteur laissait à désirer, et Samsung a visiblement mis cette technologie de côté pour le moment. Tous les Galaxy sortis en 2025 utilisent à nouveau des caméras selfies classiques, y compris le Galaxy Z Fold 7.

Apple ne cherche pas toujours à être la première à adopter une innovation, mais elle a souvent su mieux intégrer les nouvelles technologies que ses concurrents. Touch ID et Face ID en sont deux bons exemples, et un éventuel iPhone pliable pourrait suivre cette logique.

Certaines sources bien informées avancent d’ailleurs qu’Apple pourrait revoir son calendrier de lancement dès l’année prochaine. Les modèles Pro seraient dévoilés en septembre, tandis que la version standard de l’iPhone 18 arriverait en mars 2026. Lors de ces annonces, toute l’attention risque bien d’être portée sur les caméras.