L’iPhone 17 Pro pourrait réduire la taille de sa Dynamic Island

L’iPhone 17 Pro pourrait avoir une Dynamic Island plus petite

Cette rumeur persiste depuis longtemps autour du smartphone

La réponse définitive arrivera lors de la présentation prévue mardi prochain

Le compte à rebours est lancé avant l’annonce officielle de l’iPhone 17, lors de l’événement Apple. À l’approche du rendez-vous de ce soir, les fuites continuent toutefois d’apparaître en ligne, dont une nouvelle concernant la Dynamic Island de l’iPhone 17 Pro.

D’après un informateur sur X relayé par MacRumors, la Dynamic Island des modèles Pro et Pro Max pourrait bien rétrécir. La fiabilité de cette source reste limitée, mais plusieurs images viennent étayer l’affirmation.

De plus, le fait que ce bruit ait été repris par un site majeur spécialisé dans les rumeurs Apple renforce sa crédibilité. Il correspond également aux prédictions formulées plus tôt par plusieurs autres sources, selon lesquelles la Dynamic Island changerait de taille ou de forme sur certains modèles de la gamme iPhone 17.

L’ampleur des discussions autour de ce possible changement incite à penser qu’il pourrait effectivement se concrétiser. Néanmoins, rien ne sera confirmé tant qu’Apple n’aura pas levé le voile sur les quatre modèles d’iPhone 17 attendus.

Un peu d’histoire

L'iPhone 16e n'a pas bénéficié de la technologie Dynamic Island. (Image credit: Future)

La Dynamic Island est apparue en 2022 sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, remplaçant l’encoche. Elle abrite notamment le système Face ID et offre un espace pour que iOS et les applications affichent des informations en temps réel.

Avec la série iPhone 15, la Dynamic Island s’est généralisée à tous les modèles haut de gamme, une tendance poursuivie avec les iPhone 16 l’an passé. Elle a toutefois été écartée de l’iPhone 16e sorti en février 2025, qui conserve l’ancien design avec encoche.

Depuis son introduction, la Dynamic Island n’a pas évolué. Les avantages d’un format réduit restent encore flous, même si cela libérerait davantage de surface d’affichage. À terme, elle pourrait même disparaître complètement.

Ce possible ajustement ne serait qu’un des nombreux changements pressentis pour l’iPhone 17, aux côtés d’un nouveau Camera Control ou encore d’une autonomie renforcée. L’ensemble des annonces sera suivi en direct mardi 9 septembre, avec la possibilité pour chacun d’assister à la présentation en streaming.