L’iPhone 17 Pro ose l’orange et déclenche un débat enflammé

Une vidéo montrant une maquette d’iPhone 17 Pro en orange a fuité

Cette teinte attire bien plus l’œil que la plupart des coloris des modèles Pro

Les avis sont très partagés sur le fait que ce soit une bonne couleur ou non

D’après les fuites, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max pourraient être proposés en orange, en plus des traditionnels coloris sobres noir, blanc et bleu foncé. Une vidéo vient désormais offrir le meilleur aperçu à ce jour d’une maquette dans cette teinte.

Partagée par le leaker Majin Bu, cette vidéo montre une couleur particulièrement vive, bien plus audacieuse que celles habituellement choisies pour les modèles Pro d’Apple. Son attrait est cependant sujet à débat : selon Bu, elle “rend vraiment bien”, mais de nombreux commentaires sous sa publication se montrent beaucoup plus critiques.

Ainsi, @AnxiousHolly a déclaré que “c’est affreux”, tandis que @black0nder a parlé de “la pire couleur de l’histoire de l’iPhone”. À l’inverse, @YSL_Laurentttt a affirmé : “Si c’est officiel, je prends le 17 Pro”, et @vernons a commenté : “Si c’est vraiment comme ça, ce sera la meilleure nouveauté de cette année.” Il s’agit donc clairement d’une teinte qui divise, entre coup de cœur et rejet total.

iPhone 17 Pro orange looks so good pic.twitter.com/N9ehzP6ldnAugust 7, 2025

Une bonne décision

Quoi que l’on pense de ce choix de couleur précis, il est encourageant de voir Apple envisager une teinte aussi marquée, ce qui pourrait signifier que la marque est plus ouverte à l’idée de proposer des modèles Pro dans des coloris moins stricts et plus originaux.

Cela fait longtemps que les amateurs réclament des téléphones premium plus colorés, et peut-être qu’Apple commence enfin à en tenir compte. Toutefois, l’avenir dira si la gamme s’ouvrira à d’autres teintes, car tout dépendra sans doute du succès commercial de ce coloris orange.

Et ce, à condition bien sûr qu’Apple lance réellement un iPhone 17 Pro dans cette teinte. Pour l’heure, cette rumeur reste à prendre avec précaution. La réponse ne devrait toutefois pas tarder, la série iPhone 17 étant attendue pour début septembre, avec une fuite évoquant la date du 9 septembre.