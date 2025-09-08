L’iPhone 17 Pro Max se dévoile encore et l’option noire semble compromise

De nouvelles images de l’iPhone 17 Pro Max apparaissent

Elles sont présentées comme des « modèles d’ingénierie »

Il se pourrait qu’aucune version noire ne soit proposée cette année

Un grand événement Apple est programmé pour ce mardi 9 septembre, avec l’annonce attendue de quatre modèles d’iPhone 17. À quelques jours seulement de la présentation, les fuites continuent, et de nouvelles images de l’iPhone 17 Pro Max circulent.

Ces clichés ont été publiés par le leaker reconnu @UniverseIce, qui les décrit comme des « modèles d’ingénierie ». La signification exacte de cette expression reste floue, mais il est probable que ces téléphones correspondent au design final du modèle le plus haut de gamme de la gamme iPhone 17.

Un autre détail de cette fuite laisse entendre qu’il n’y aurait peut-être pas de version noire de l’iPhone 17 Pro Max, ce qui concernerait sans doute aussi l’iPhone 17 Pro. Les coloris disponibles pour le 16 Pro Max étaient le noir, le blanc, le naturel et le désert.

Les couleurs visibles ici sont un orange vif et un bleu foncé, deux options déjà évoquées dans de précédentes rumeurs. D’autres teintes plus discrètes devraient également être proposées, même sans noir. Apple pourrait remplacer cette déclinaison par un gris foncé ou une nuance proche.

Le noir reste une référence

This is the closest photo of the whole Internet to the real iPhone 17 Pro Max. They are engineering machine models. This time there is no black version, only this dark blue. pic.twitter.com/OKzHLuItC5September 7, 2025

Une autre interprétation est possible. L’expression « cette fois il n’y a pas de version noire, seulement ce bleu foncé » pourrait se rapporter à cette fuite en particulier, et non à la gamme iPhone 17 Pro Max dans son ensemble. Cette hypothèse semble d’ailleurs plus crédible au vu des informations précédentes.

En effet, des maquettes déjà vues montraient l’iPhone 17 Pro en noir. Les images récentes révèlent aussi un dos redessiné, avec un bloc photo plus imposant, rumeur persistante depuis plusieurs mois.

Libre à chacun d’y voir un signe ou non, mais étant donné que presque tous les iPhone sortent en noir – y compris le 16 standard et le 16e dévoilé en février – son absence constituerait une vraie surprise.

La confirmation interviendra mardi prochain, lors de la présentation officielle des téléphones, accompagnés de nouvelles montres connectées et d’écouteurs. L’événement commencera à 19h, heure de Paris, et pourra être suivi en direct.