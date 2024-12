L’iPhone 17 prêt à embarquer l’innovation design la plus audacieuse du Pixel 9

L'iPhone 16 Pro Max et le Google Pixel 9 Pro

Deux fuites suggèrent que la série d'iPhone 17 pourrait avoir un design semblable à celui des Pixels, avec un grand bloc de caméra traversant le dos des téléphones

Cette information est en accord avec une fuite précédente, qui indiquait que ce nouveau design serait limité aux modèles Pro et Pro Max

Ce serait un grand changement, qui pourrait donner à la série iPhone 17 un aspect très similaire à celui des téléphones Pixel de Google

Apple pourrait être en train de planifier d'énormes et surprenants changements de design pour la gamme iPhone 17, avec la dernière fuite suggérant que le boîtier de l'appareil photo pourrait avoir une forme complètement différente de celle de la série iPhone 16, et très similaire à l'agencement de l'appareil photo du Pixel 9.

Le leaker @Jukanlosreve a partagé une image de ce qui est supposé être le cadre de l'iPhone 17, citant la « chaîne d'approvisionnement chinoise » comme source, tandis qu'un autre leaker - Digital Chat Station via NotebookCheck - a partagé des images similaires, citant également la chaîne d'approvisionnement.

On peut voir sur ces images que les caméras sont susceptibles d'être logées dans une large bande horizontale traversant le dos du téléphone, ce qui rappelle beaucoup le design de la série Pixel 9.

Il s'agirait d'un changement massif du design de l'iPhone. Nous prenons donc cette information avec des pincettes, surtout à une date aussi éloignée du lancement de l'iPhone 17, mais les deux sources susmentionnées ont de bons antécédents.

Cela correspond à une fuite antérieure

Cette fuite s'inscrit également dans la lignée d'un rapport précédent, qui indiquait que l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max seraient dotés d'un panneau d'aluminium sur la moitié supérieure de leur dos, abritant un îlot de caméra rectangulaire plus grand. Cette fuite ajoutait que la moitié inférieure serait en verre, ce qui correspond vraisemblablement à la découpe plus large de l'image ci-dessus.

Si cette fuite est exacte, il se pourrait donc que seuls l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max soient dotés de ce design. Ce serait logique, car cela permettrait de différencier ces appareils de l'iPhone 17 et du prétendu iPhone 17 Air.

Ces deux derniers appareils n'auraient probablement pas besoin d'un îlot photo aussi grand, car ils n'auront probablement pas autant d'objectifs.

D'un autre côté, si le téléphone fini ressemble autant à un Pixel que ces images le suggèrent, Apple pourrait être accusé de copier Google, ce qui ne semble pas être une situation dans laquelle l'entreprise souhaiterait se trouver. Nous serons donc curieux de voir si ce design émergera réellement lors de la présentation de l'iPhone 17 l'année prochaine, probablement en septembre.

