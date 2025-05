Google tourne en dérision le nouveau design de l’iPhone 17 inspiré par Android

Google publie une vidéo moquant le design supposé de l’iPhone 17

En plus de souligner ses ressemblances avec les Pixel, la vidéo met en avant plusieurs fonctionnalités Android que l’iPhone aurait empruntées

Mais Google s’est lui-même souvent inspiré d’Apple

La rumeur la plus persistante concernant la future série iPhone 17 est celle d’un design revu, plus proche de celui des Pixel. Et dans une nouvelle vidéo, Google en profite pour taquiner Apple à propos de ce changement possible.

Publié par le compte Made by Google sur YouTube, ce clip s’inscrit dans la série humoristique #BestPhonesForever, où un iPhone et un Pixel discutent comme deux vieux amis.

Dans ce nouvel épisode, les deux téléphones évoquent la rumeur de redesign de l’iPhone 17, mais aussi le fait que le mode Nuit est arrivé sur iPhone un an après le Night Sight de Pixel, ou encore que l’outil de suppression d’objets Clean Up a débarqué trois ans après le Magic Eraser de Google. La vidéo rappelle aussi que les widgets existaient depuis des années sur Android avant leur arrivée sur iOS.

#BestPhonesForever: Responding to the Rumors - YouTube Watch On

La vidéo est amusante, mais comme les deux téléphones le soulignent eux-mêmes, ce nouveau design de l’iPhone 17 reste à l’état de rumeur – rien n’est encore confirmé.

La copie peut être une bonne chose

Maquettes CAO de la série iPhone 17 (Image credit: Majin Bu)

Il semble néanmoins probable qu’Apple revoie le design de ses futurs modèles, vu le nombre de fuites concordantes. Cela dit, même dans cette hypothèse, le design attendu de l’iPhone 17 ne ressemblerait pas tant que ça à celui du Pixel 9 Pro.

Certes, il serait équipé d’une barre horizontale pour les capteurs photo au dos, comme les Pixel. Mais cette barre serait placée plus haut sur l’iPhone, et, sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, elle serait aussi bien plus imposante que celle des Pixel 9.

Quant aux autres fonctionnalités que la vidéo accuse l’iPhone d’avoir copiées, il s’agit simplement de bonnes idées – et il est dans l’intérêt de tous qu’elles soient disponibles sur un maximum d’appareils.

Il ne faut pas oublier non plus que Google s’est aussi inspiré d’Apple à plusieurs reprises. Par exemple, le mois dernier, Android a introduit une fonction de redémarrage automatique déjà présente depuis longtemps sur iPhone. Mais là encore, une bonne idée reste une bonne idée. Et si se moquer peut être tentant, il n’y a fondamentalement rien à redire à ces échanges d’inspiration.