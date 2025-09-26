iOS 26.1 booste vos applis préférées, avec un cadeau pour les fans d’Apple Music

Apple a publié la mise à jour bêta d’iOS 26.1

Celle-ci apporte une série de changements mineurs mais significatifs

Parmi eux, un nouveau geste astucieux dans l’app Apple Music

Apple vient peut-être tout juste de lancer iOS 26 et toutes ses nouveautés, mais une autre version est déjà sur la table : iOS 26.1, actuellement en phase bêta auprès des testeurs. Cette mise à jour comprend toute une série de petites modifications et fonctionnalités susceptibles d’améliorer l’expérience sur iPhone, notamment pour celles et ceux qui auraient regretté la précédente mise à niveau.

L’une des nouveautés les plus malines d’iOS 26.1 concerne l’app Apple Music. Lorsqu’une piste est en cours de lecture, il devient désormais possible de changer de morceau en balayant le MiniPlayer. Il s’agit de la petite barre située en bas de l’application Apple Music, qui affiche le morceau en cours. En glissant un doigt vers la gauche ou la droite, il est possible de passer à la piste précédente ou suivante.

Apple Music n’est pas la seule application à profiter des changements d’iOS 26.1. L’app Calendrier d’Apple a été modifiée pour améliorer l’affichage des événements.

Dans certaines vues, les événements affichent désormais un fond coloré, dont la teinte dépend du calendrier d’origine — par exemple, bleu pour le calendrier familial, rouge pour celui des événements sociaux — au lieu d’un simple petit pictogramme. Cela permet de distinguer beaucoup plus facilement les différents événements d’un seul coup d'œil.

Autre nouveauté

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Une modification a également été apportée au design Liquid Glass dans l’application Photos. La barre de navigation située en bas de l’écran affiche désormais un effet givré plus prononcé, ce qui améliore sa lisibilité sur fond clair. Ce n’est pas la première fois qu’Apple ajuste le design Liquid Glass pour le rendre plus lisible, et cela ne devrait pas être la dernière.

La mise à jour iOS 26.1 en version bêta intègre de nombreuses autres petites améliorations. On y trouve notamment un curseur repensé pour faire défiler les vidéos dans l’app Photos, de nouvelles langues compatibles avec Apple Intelligence et la traduction en direct via les AirPods, une barre d’onglets plus large dans Safari, et bien d’autres changements.

Globalement, les modifications les plus notables – concernant les applications Musique, Calendrier et Photos – relèvent toutes d’améliorations du confort d’utilisation. Elles visent à rendre les apps Apple plus simples et agréables à utiliser au quotidien.

Il est possible de télécharger et d’installer la version bêta d’iOS 26.1, mais il est déconseillé de le faire sur un appareil principal. Les versions bêta destinées aux développeurs peuvent comporter des bugs, et une erreur pourrait entraîner la perte de fichiers importants. Il est donc essentiel de sauvegarder son iPhone avant toute installation, par mesure de sécurité.