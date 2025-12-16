5 téléphones attendus en 2026 qui vont rendre le vôtre totalement dépassé

Il est facile, en ce moment, de ressentir une certaine lassitude face aux smartphones. À force d’être tous très puissants, dotés d’excellents appareils photo, d’une autonomie correcte et de caractéristiques assez proches d’un modèle à l’autre, il devient difficile de s’enthousiasmer. Et pourtant, certains téléphones continuent d’apporter un vrai vent de fraîcheur.

Par « téléphones excitants », il faut entendre des modèles qui osent quelque chose de réellement nouveau ou inhabituel, qui repoussent les limites habituelles des smartphones haut de gamme. Des appareils qui n’ont pas peur d’expérimenter, quitte à surprendre.

Quelques exemples ont vu le jour en 2025 (comme le Huawei Mate XT), mais l’année 2026 s’annonce encore plus riche. Voici donc cinq modèles à venir qui pourraient bien redonner envie de suivre l’actualité tech – surtout si l’intérêt pour les smartphones commence à s’émousser.

1. Xiaomi 17 Pro Max / Xiaomi 17 Ultra

Le Xiaomi 17 Pro Max (Image credit: Xiaomi)

Le Xiaomi 17 Pro Max a déjà été annoncé, mais reste pour l’instant réservé au marché chinois. Selon certaines fuites, son lancement international pourrait avoir lieu en janvier.

Ce modèle – tout comme le Xiaomi 17 Pro plus compact – se distingue notamment par la présence d’un écran secondaire au dos. Ce dernier permet d’afficher les notifications, de contrôler la musique, ou encore d’interagir avec l’appareil sans passer par l’écran principal.

Il peut aussi servir de retour vidéo pour les autoportraits, grâce aux capteurs photo arrière. Et une fois associé à une coque officielle façon Game Boy, cet écran secondaire peut même servir à jouer.

Le Xiaomi 17 Pro Max embarque également une immense batterie de 7 500 mAh, une capacité nettement supérieure à celle de la plupart des smartphones. La recharge est tout aussi impressionnante : 100 W en filaire, 50 W en sans fil. Le reste de la fiche technique reste à la hauteur : processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, et quatre capteurs de 50 MP, selfie compris.

Et le Xiaomi 17 Ultra dans tout ça ? Il n’a pas encore été officialisé, même en Chine. Les rumeurs évoquent une sortie locale d’ici fin 2025, suivie d’un lancement international en 2026. Ce modèle reprendrait l’essentiel du Pro Max, avec quelques améliorations – notamment un capteur principal d’un pouce, ce qui lui permettrait de surpasser la majorité des concurrents.

2. Samsung Galaxy Z TriFold

Le Samsung Galaxy Z TriFold (Image credit: Samsung)

Le Samsung Galaxy Z TriFold a lui aussi été annoncé, mais sa sortie internationale n’est pas prévue avant 2026. Même si un lancement aux États-Unis est confirmé, le modèle pourrait ne jamais arriver au Royaume-Uni ou en Australie.

Pour les chanceux vivant dans une zone de distribution, l’intérêt est réel : il s’agit du tout premier smartphone à trois volets de Samsung, avec deux charnières et trois sections d’écran. Déplié, l’appareil atteint la taille d’une tablette de 10 pouces. Replié, il revient à celle d’un smartphone de 6,5 pouces.

Samsung n’est pas le premier constructeur à proposer ce format – Huawei a ouvert la voie avec le Mate XT – mais le TriFold pourrait être le premier à toucher un public plus large.

Côté technique, l’appareil impressionne aussi : seulement 3,9 mm d’épaisseur une fois déplié, et un capteur principal de 200 MP.

3. iPhone Fold

L'iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

Très attendue, l’arrivée de l’iPhone Fold marquera l’entrée d’Apple dans l’univers des téléphones pliables. La plupart des fuites concordent : le modèle devrait sortir en 2026.

Il pourrait être dévoilé en septembre, en même temps que l’iPhone 18 Pro, mais promet déjà d’être bien plus marquant que ses compagnons de gamme. Peut-être même le premier pliable à vraiment séduire le grand public.

Côté caractéristiques, les informations varient selon les sources, mais un écran pliable entre 7,6 et 7,9 pouces est évoqué, accompagné d’un écran de couverture d’environ 5,5 pouces.

Deux capteurs photo à l’arrière sont attendus, ainsi qu’un capteur frontal dissimulé sous l’écran – une première chez Apple. Si ce module est bien placé sous la dalle, et que Face ID est effectivement absent comme certaines fuites le laissent entendre, cela ouvrirait la voie à un design totalement bord à bord.

Autre point notable : l’absence potentielle de pli visible à l’endroit de la charnière. Plusieurs sources affirment que l’iPhone Fold pourrait ne pas présenter de pli du tout, ou alors un pli quasiment invisible. Ce souci du détail expliquerait d’ailleurs le retard du projet, Apple ayant attendu que la technologie soit suffisamment mature.

4. OnePlus 16

Le OnePlus 15 (Image credit: Peter Hoffmann)

Inclure le OnePlus 16 dans cette sélection peut paraître surprenant, car aucune information n’a encore été révélée à son sujet. Mais au vu des performances du OnePlus 15 – l’un des rares smartphones à avoir reçu une note maximale –, les attentes sont grandes pour son successeur.

Le OnePlus 15 excelle sur tous les points essentiels, mais il va aussi bien au-delà : batterie massive de 7 300 mAh, écran à 165 Hz… alors que la plupart des flagships plafonnent à 120 Hz et n’affichent que des batteries inférieures à 6 000 mAh.

Il y a donc bon espoir que OnePlus poursuive sur cette lancée. Si tel est le cas, le OnePlus 16 pourrait facilement devenir l’un des smartphones les plus enthousiasmants de 2026.

5. Ayaneo Pocket Play

The Ayaneo Pocket Play (Image credit: Ayaneo)

L’Ayaneo Pocket Play est sans doute un appareil de niche, mais il se distingue nettement de tout ce qui existe actuellement. Le seul point de comparaison qui vienne à l’esprit : l’antique Xperia Play. Comme ce dernier, l’Ayaneo combine smartphone et console portable, avec de vrais boutons physiques escamotables.

Un avantage certain par rapport aux téléphones gaming classiques, qui se contentent souvent de gâchettes ou d’accessoires, mais restent largement centrés sur l’écran tactile.

Des photos de l’Ayaneo Pocket Play ont déjà circulé, et tout laisse à penser qu’une sortie aura lieu en 2026. Reste à découvrir la fiche technique complète et les tarifs proposés.