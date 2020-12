Voici les sommes perdues par Google suite à la panne de courant de cette semaine

Cette semaine, une panne massive de Google a entraîné la suppression de presque tous les services de l'entreprise, Gmail, YouTube, Drive, Meet et Docs étant tous touchés. Cette panne a même paralysé certaines fonctionnalités du système d'exploitation Android de l'entreprise, les utilisateurs de téléphones portables ne pouvant plus utiliser des applications telles que Photos et Maps.

La panne n'a pas duré plus d'une heure, mais elle a provoqué un grand émoi en ligne et a mis en évidence à quel point nous sommes presque totalement dépendants des services d'une seule entreprise, tant dans notre vie personnelle que professionnelle.

Cependant, les conséquences vont au-delà de la simple contrariété des utilisateurs, dont beaucoup sont tellement coincés dans l'écosystème de Google qu'ils auraient du mal à s'en libérer même s'ils le voulaient. Avec des services en panne ne serait-ce que pendant une heure, Google aura également perdu des millions de revenus.

Panne de Google

Si Google Search (la plus grande source de revenus publicitaires) est resté intact pendant la panne, l'entreprise est affectée lorsque YouTube est en panne.

Selon le rapport sur les revenus de l'Alphabet pour 2019, les publicités sur YouTube ont rapporté la somme astronomique de 15,15 milliards de dollars au cours de l'année. En moyenne, YouTube a donc généré 41,50 millions de dollars de recettes publicitaires par jour et 1,73 million de dollars par heure (durée approximative de la panne).

Cependant, comme l'a déclaré un cabinet d'analystes de premier plan à TechRadar Pro, les revenus de YouTube devraient augmenter de 30 à 40 % cette année. Sur la base des recettes publicitaires déclarées pour le troisième trimestre de cette année et compte tenu de ces prévisions de croissance, on peut estimer que les pertes de Google à la suite de la panne de courant étaient en fait de l'ordre de 2,3 millions de dollars.

Si la panne a également touché de nombreux autres produits de la gamme Google, les autres sont soit gratuits (par exemple Gmail), soit à paiement unique (par exemple Nest), soit par abonnement (par exemple Google Workspace), de sorte qu'ils n'auraient pas subi de pertes directes pendant la brève période où ils sont tombés hors ligne.

Mais le chiffre ci-dessus ne tient pas non plus compte des pertes immatérielles que l'entreprise pourrait subir à la suite de la panne. Sachant qu'ils dépendent entièrement d'un seul fournisseur de services, les entreprises et les consommateurs chercheront-ils à se diversifier autant que possible, voire à se tourner vers un concurrent ? Et Google pourrait-elle faire l'objet de poursuites judiciaires coûteuses de la part d'entreprises qui n'ont pas pu fonctionner pendant la panne ?

Si la perte de quelques millions de dollars n'est qu'une goutte d'eau dans le contexte des gains annuels de Google sur l'ensemble de ses sources de revenus, il est important de la replacer dans son contexte. Selon les chiffres de Statista, les moyennes entreprises du Royaume-Uni (entre 50 et 250 employés) ne gagnent que 294 000 livres sterling (environ 400 000 dollars) par an, soit 46 fois moins que ce que Google gagnait par heure (18,48 millions de dollars) en 2019.

Des chiffres de cette taille sont parfois trop abstraits pour être totalement compréhensibles ; ils sont difficiles à saisir et donc faciles à ignorer. Mais un incident très concret, comme le black-out de Google cette semaine, pourrait-il alimenter les débats sur le pragmatisme et l'éthique du monopole et voir le vent tourner contre la Big Tech ?