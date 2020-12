The Mandalorian, saison 2 : vous avez des questions sur Boba Fett, nous avons les réponses

Certaines informations reportées ci-dessous peuvent gâcher votre progression dans la série. Il convient donc d’avoir visionné tous les épisodes, Chapitre 14 inclus, avant de lire cet article.

Lorsque Disney a annoncé la production d’une nouvelle série Star Wars pour lancer son service de streaming vidéo, le héros mis en avant sur l’affiche de The Mandalorian nous a tout de suite semblé très familier. Et pour cause, son armure emblématique rappelle celle portée par le plus grand chasseur de primes de la Galaxie, ennemi juré de Han Solo : Boba Fett. Un parallèle qui a beaucoup contribué au succès du show Disney Plus, dès son premier épisode.

Dans la saison 2, après des mois de rumeurs gravitant autour d’un possible retour du personnage, le fantasme est devenu réalité. Boba Fett fait désormais partie du générique de The Mandalorian, interprété par Temuera Morrison. L'acteur qui incarnait précédemment le « père » de Boba, Jango Fett, dans Star Wars Episode 2 : L’Attaque des clones.

Sa place au sein de l’intrigue gagne en profondeur au cours du Chapitre 14 (intitulé La tragédie). Boba croise enfin le chemin de Mando et lui réclame son armure. Avant de devenir son allié de fortune dans un combat des plus brutaux face à l’Empire.

Bien sûr, la dernière fois que nous avons vu Fett à l’écran, il était en train de se faire avaler par un Sarlacc. En 1983, dans Le Retour du Jedi. Comment a-t-il réussi à s'échapper ? Pourquoi ne le retrouve-t-on que maintenant ? Et quel est son véritable rôle dans la mythologie Star Wars ? Les réponses se trouvent ci-dessous...

Qui est Boba Fett ?

La première trilogie Star Wars a donné à Boba Fett le statut de chasseur de primes le plus redouté de la Galaxie. En plus de compter parmi les favoris du tyran Jabba le Hutt, Fett fut l'un des six mercenaires engagés par Dark Vador pour arrêter Han Solo (mort ou vif) dans L'Empire contre-attaque. Il traquera le Faucon Millenium jusqu'à Bespin, avant d’emprisonner Solo dans un bloc de carbonite et de le livrer au palais de Jabba sur Tatooine.

Boba Fett est-il un Mandalorien comme Din Djarin ?

Bien qu'ils partagent le même sens vestimentaire, les origines de Boba Fett sont différentes de celles de Din Djarin, alias le Mandalorien de la série télévisée Disney Plus. Djarin est un orphelin recueilli et élevé par des Mandaloriens pour suivre les préceptes guerriers et la voie neutre de ce peuple antagoniste des Jedi.

Boba Fett n’a aucun lien avec la planète Mandalore, ni ses habitants. Il a hérité de l’armure mandalorienne de Jango Fett. Qui lui-même l’a gagnée en participant aux guerres mandaloriennes. Dans L’Attaque des clones, Jango, chasseur de primes emblématique, voit son ADN exploité pour donner naissance à une armée de clones au service de la République (et du Chancelier Palpatine). En échange de son « dévouement », Jango peut conserver l’un de ces clones qu’il élèvera comme son fils. Tué par le Jedi Mace Windu sur Geonosis sous les yeux de ce dernier, il lui laisse son armure, son vaisseau et une haine inconditionnelle envers les Jedi.

(Image credit: Disney)

Pourquoi Boba Fett est-il si populaire ?

Les débuts animés de Fett dans le Star Wars Holiday Special de 1978 ont toujours été désavoués par George Lucas lui-même. Le personnage sera finalement intégré au sein des Episodes V et VI, dans lesquels il a, en tout et pour tout, quatre répliques. Mais son allure énigmatique, son caractère impitoyable, et surtout son armure incroyablement emblématique, en font rapidement l’un des héros phares de la saga.

Qu'est-il arrivé à Boba Fett dans la première trilogie ?

L'Empire contre-attaque a peut-être fait de Boba Fett l'un des personnages les plus cools de cette galaxie lointaine, très lointaine, mais son destin dans Le Retour du Jedi mit atrocement fin à son existence.

Jabba ordonne l'exécution de Luke Skywalker, Han Solo et Chewbacca dans la grande fosse de Carkoon (l’antre du monstre Sarlacc). Alors que Skywalker parvient à monter un plan d'évasion audacieux, Fett tente de le contrecarrer mais un accident de jetpack (provoqué par Solo) le précipite dans la fosse de Sarlacc. Il est alors condamné à être digéré dans d’atroces souffrances à l’intérieur du système digestif de la titanesque créature des sables. Pendant mille ans.

Pourquoi pense-t-on qu'il est de retour dans The Mandalorian ?

Il s'avère que nous avions déjà vu (et entendu) Boba Fett dans The Mandalorian. Besoin de vous rafraîchir la mémoire ? Visionnez l’épisode 5 de la saison 1. Le son caractéristique des éperons a conduit beaucoup de fans à spéculer sur la résurrection de Fett. La suite leur a donné définitivement raison.

Autre preuve de la présence de Boba : l'armure de Cobb Vanth, le marshall de Mos Pelgo. Celle-ci comporte l’ancien plastron de l’armure mandalorienne qui a fait vendre des millions de jouets Star Wars depuis les années 80. Nous avons découvert par la suite que Vanth le tenait d’un groupe de Jawas. Nous ne savons pas comment il est entré en leur possession, mais il est raisonnable de supposer qu'ils l'ont récupéré dans le désert de Tatooine. Et, comme il est peu probable qu'ils aient pris d’assaut l'estomac du Sarlacc, il est raisonnable de penser que Fett s'est échappé d'une manière ou d'une autre de l’intestin de la Bête.

Finalement, Boba Fett apparait en chair et en os dans le Chapitre 14, sous les traits de Temuera Morrison. Son objectif : récupérer l’armure de Din Djarin, après s’être identifié comme le fils de Jango.

C'est la question à un million d’euros. Alors que les fans ont longtemps spéculé sur la survie du chasseur de primes (depuis 37 ans exactement), The Mandalorian leur délivre la plus belle des surprises. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que Boba Fett trouve une issue positive face au Sarlacc. Les comics de la série Dark Empire, publiés au début des années 90, ont révélé que Fett avait échappé à son funeste destin. En 1996, dans les pages de la nouvelle de J.D. Montgomery intitulée A Barve Like That: The Tale of Boba Fett, nous découvrons enfin comment.

Immobilisé dans les entrailles de Sarlacc, Fett établit un contact télépathique avec la première des victimes du Sarlacc, Susejo, qui peut exercer une certaine influence sur leur ravisseur. Ensemble, ils parviennent à contracter le corps du Sarlacc et récupérer son jetpack ainsi que des grenades. Un arsenal efficace pour ouvrir une brèche et prendre la fuite.

Cet arc sera-t-il réutilisé dans The Mandalorian ? Nul ne peut le prédire, Disney ayant effacé un bon nombre d’histoires issues du canon Star Wars, depuis le rachat de la franchise.

Boba Fett fait-il partie des gentils aujourd’hui ?

C'est la partie la plus étrange de ces retrouvailles avec le chasseur de primes. Dans le Chapitre 14, Boba Fett semble ravi de combattre l'Empire et s'associe à Mando pour sauver L’Enfant (alias Baby Yoda), désormais entre les mains de Moff Gideon.

Mais fait-il partie du « Camp du Bien » dorénavant ? Comme nous l'avons appris dans L'Empire contre-attaque, Boba Fett a l'habitude de désintégrer ses cibles - il est possible qu'il ait changé de comportement depuis ses mésaventures au cœur du Sarlacc. Nous en apprendrons sans doute davantage dans le Chapitre 15 diffusé cette semaine.