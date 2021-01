Samsung Galaxy Note 21 : date de sortie, prix, caractéristiques et rumeurs

Alors que le Samsung Galaxy S21 devient l’ultime le premier smartphone haut de gamme Samsung de 2021, nous nous tournons déjà vers le Samsung Galaxy Note 21, la phablette un cran au-dessus qui devrait plutôt marquer le marché mobile au cours du second semestre.

Nous ne savons pas encore grand-chose du Samsung Galaxy Note 21, mais il y a déjà quelques fuites et rumeurs qui circulent, et vous pouvez toutes les trouver ci-dessous. Lorsque le Galaxy S21 cessera d'être un sujet à la mode, vous pouvez parier que les spéculations liées au Note 21 se multiplieront.

Le Samsung Galaxy Note 21 est une mise à jour du Galaxy Note 20, le dernier né de la série Note. Certains analystes pensent que Samsung compte dans ses plans à plus ou moins court terme la disparition de la gamme Galaxy Note. Le 21 pourrait donc bien devenir le dernier représentant de son genre.

Nous pouvons nous attendre à ce que les choix adoptés par Samsung pour le Galaxy S21 se reflètent également dans le Note 21. Nous avons également inclus ci-dessous toutes les améliorations que nous souhaitons voir figurer dans le Samsung Galaxy Note 21, de même que des estimations sur sa date de sortie probable et son prix.

Le Samsung Galaxy Note 21 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le successeur du Samsung Galaxy Note 20

Le successeur du Samsung Galaxy Note 20 Quand sera-t-il disponible ? Probablement en août 2021

Probablement en août 2021 Combien va-t-il coûter ? Attendez-vous à payer une note salée

La question de savoir s'il sera lancé ou non reste la principale interrogation concernant le Samsung Galaxy Note 21. La rumeur prétend que Samsung chercherait à se débarrasser de la gamme pour se concentrer sur la série Galaxy S et la nouvelle marque Galaxy Z Fold sur le marché mobile haut de gamme.

Il semblerait que le Samsung Galaxy S21 et le Samsung Galaxy Z Fold 3 soient tous deux équipés d'un stylet, ce qui n'est pas sans fondement - car maintenant que la plupart des téléphones haut de gamme de Samsung sont équipés d'un grand écran, c'est surtout le stylet qui permet à la gamme Note de se démarquer.

Cependant, si Samsung supprime réellement la famille Galaxy Note, il existe encore une chance que nous puissions au moins obtenir un Samsung Galaxy Note 21 avant que cela n'arrive. C'est ce qu'ont suggéré à la fois @UniverseIce (un leaker avec des sources fiables) et Herald Corp (un site d'information sud-coréen).

Des « sources internes » secondaires auraient apparemment avancé le même verdict, ajoutant que nous ne compterions qu'un seul modèle de Galaxy Note 21 - et qu'on ne verrait donc peut-être jamais de Samsung Galaxy Note 21 Ultra.

Enfin, trois autres informateurs s'adressant à Reuters ont affirmé qu'il n'y aurait pas de nouveau Galaxy Note en 2021. Ce qui donne une somme de fuites totalement contradictoires.

En synthèse, nous pensons qu'il y a de fortes chances pour qu'au moins une autre version Note soit en cours de développement cette année. Avec une date de sortie probable en août 2021. Pourquoi août ? Eh bien, ces dernières années, Samsung a toujours annoncé les nouvelles générations de Note au début de ce mois, avant de les mettre en vente à la mi-août.



Le prix est un peu plus difficile à deviner car il varie d'une année à l'autre. Le Samsung Galaxy Note 20 a été commercialisée avec un prix de départ de 949 € - nous pouvons supposer un tarif au moins équivalent pour le Samsung Galaxy Note 21.

Le Note 21 coûterait au moins autant que le Note 20 (ci-dessus) (Image credit: TechRadar)

Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Note 21

Il y a encore très peu de fuites concernant la configuration à venir du Samsung Galaxy Note 21. Nous listons toutefois certains pré-requis. Par exemple, le smartphone est sûr d'être livré avec un stylet S Pen, puisque c'est le principal argument de vente de la gamme.

Celle-ci est également susceptible de disposer d'une puissance plus conséquente, via l’insertion d’une nouvelle puce haut de gamme : certainement la Snapdragon 888 ou 888 Plus de Qualcomm chez le public américain, tandis que le reste du monde se doterait de la meilleure puce Samsung Exynos.

Ce que nous aimerions voir

En attendant que de nouvelles informations officielles sur le Samsung Galaxy Note 21 nous parviennent, nous avons dressé une liste de ce que nous souhaitons y trouver.

1. Une puce Snapdragon pour l’ensemble de la planète

Samsung intègre généralement différents types de puces dans ses téléphones portables, généralement en fonction de la région commerciale de l’appareil mobile. Les États-Unis optent pour une puce Snapdragon, tandis que la France et une grande partie du globe préfèrent les puces Exynos. Le problème est que les deux puces ne sont jamais similaires en performances délivrées, de sorte qu'une version du téléphone s’avère toujours plus puissante que l’autre.

Ces dernières années, l’avantage est donné au chipset Snapdragon. Nous aimerions donc que tous les modèles du Samsung Galaxy Note 21 unifient leur utilisation de l’ultime puce Snapdragon. Toutefois, nous accepterons volontiers la variante Exynos du nouveau modèle si elle libère une puissance équivalente.

2. Un dos en verre

Le Galaxy Note 20 possède un dos en glasstic (Image credit: TechRadar)

Alors que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra possède un dos en verre, le Samsung Galaxy Note 20 standard (ainsi que le Samsung Galaxy S21) se restreint à un revêtement mi-verre, mi-plastique - le « Glasstic ». Une baisse de qualité qui se révèle plutôt surprenante étant donné le prix élevé du téléphone.

Pour le Samsung Galaxy Note 21, nous souhaiterions donc une vraie mise à niveau des matériaux utilisés, avec un dos intégralement en verre - ou en métal.

3. 120Hz sur tous les modèles, qu’importe la résolution

Le Samsung Galaxy Note 20 embarque un taux de rafraîchissement à 60 Hz, ce qui est faible pour un smartphone haut de gamme. Et alors que le Note 20 Ultra propose une variante à 120 Hz, il diminue en contrepartie la résolution de l'écran pour y arriver. Il faut donc choisir ici entre une fréquence de rafraîchissement élevée et une résolution optimale.

Si la gamme Samsung Galaxy S20 a fait de même, un certain nombre d'autres téléphones, comme le OnePlus 8 Pro, ne vous obligent pas à choisir aujourd’hui.

Ainsi, la série Samsung Galaxy Note 21 devrait monter en gamme avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, quelle que soit la résolution paramétrée.

4. Des caméras améliorées

Même le Note 20 Ultra aurait besoin d'une optimisation photo (Image credit: Future)

Aussi excellent que soit le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, son appareil photo n'est pas tout à fait à la hauteur en faible luminosité, le smartphone ayant recours à un lissage de texture pour compenser le bruit. Il en résulte des images moins détaillées que celles gérées par les modèles récents d'Apple et de Google, c'est pourquoi nous souhaitons que le module photo soit optimisé sur le Galaxy Note 21.

Nous ne dirions pas non à plus d'objectifs - les deux modèles du Galaxy Note 20 ont une caméra arrière à triple objectif, alors que les meilleurs smartphones haut de gamme sont de plus en plus souvent liés à un quadruple objectif.

5. Une recharge plus rapide

Le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra intègrent tous deux une charge rapide de 25W, ce qui reste dérisoire par rapport à la charge de 65W du OnePlus 8T.

Il est aussi curieusement beaucoup plus lent que le chargement de 45W offert par le Samsung Galaxy Note 10 Plus, donc nous espérons au moins un retour à 45W, avec la gamme Samsung Galaxy Note 21. Voire plus.