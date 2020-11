La PS5 compterait moins de jeux 4K/120 images par seconde que la Xbox Series X - voici pourquoi

Selon l’éditeur de Rocket League, la PS5 pourrait ne pas proposer autant de jeux prenant en charge un framerate de 120 images par seconde que la Xbox Series X.

Bien que les deux consoles soient plus que capables de produire des images à des fréquences plus élevées - à condition de posséder un téléviseur 4K compatible HDMI 2.1 -, le studio Psyonix a déclaré qu'un jeu PlayStation 5 « nécessite un port natif complet » pour atteindre ce framerate parfait, alors que les éditions Xbox Series X et Xbox Series S n’auraient besoin que d’un « patch mineur ».

Rocket League devrait recevoir ledit patch dans un avenir proche - il ajoutera un mode 120 fps sur Xbox Series X et S, mais pas sur PS5. Dans une interview accordée à Eurogamer, Psyonix nous éclaire sur les raisons de cette situation :

« Notre équipe s'est concentrée cette année sur la transition vers le free-to-play et sur la mise à jour de fonctionnalités majeures comme notre système de tournois. Le mode 120 Hz sur les Xbox Series X|S constitue un patch mineur, mais l'activer sur la PS5 nécessite un port entièrement natif, car le processus de rétrocompatibilité de la console next-gen de Sony est trop complexe. Nous n’avons pas eu le temps nécessaire de nous concentrer sur ses divers aspects ».

La Xbox Series X comprend déjà un mode 120 images/seconde pour un large éventail de titres, tels que Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Halo: The Master Chief Collection et The Falconeer. Call of Duty: Warzone est un autre exemple de jeu qui tourne à 120 images par seconde sur Xbox Series X mais pas sur PS5, tandis que le dernier opus, Call of Duty: Black Ops Cold War, met à disposition cette option sur les deux consoles.

La guerre des consoles next-gen ne connait aucun répit

À l'origine, Microsoft a ajouté la prise en charge du framerate 120 Hz sur les consoles Xbox One, même si la console n'était pas assez puissante pour faire tourner des jeux à cette fréquence. Pourtant, c’est cette mise à jour anticipée qui permet aujourd’hui aux développeurs d'apporter des correctifs plus réguliers.

Pour les heureux premiers possesseurs d’une PlayStation 5, le mode 120 images/seconde est toujours une fonction de luxe. Elle est plus ou moins associée aux FPS du catalogue Sony, et vous aurez besoin d’un téléviseur gaming adéquat (et assez cher) pour en profiter.

La PS5 étant davantage axée sur les jeux solo que sur la multitude de titres multijoueurs existant sur Xbox, cela n’affectera probablement pas votre gameplay si vous êtes bloqué sur une définition 4K à 60 images/seconde. Une restriction que Sony cherchera, espérons-le, à rectifier dans un avenir proche. En attendant, cela reste un bel avantage pour les consoles Xbox Series X et Xbox Series S.