Avis aux athlètes : la montre connectée Garmin Fenix 7s est disponible à prix réduit

La Garmin Fenix 7s est une référence dans les montres connectées multisports. Nous avons pu tester le modèle Fenix 7, et il nous a été difficile de lui trouver des défauts. Pour commencer, elle intègre toute une panoplie de données sportives très utiles pour optimiser vos entraînements, que vous pratiquiez de la course à pied ou du vélo, par exemple. Elle intègre un suivi de l'endurance en temps réel pour vous aider à fixer un rythme idéal, ainsi qu'un calcul de la charge d'entraînement, un moniteur de fréquence cardiaque, plus le suivi du sommeil. De plus, elle est d'une facilité déconcertante à utiliser, grâce à son ergonomie bien pensée et à son application bien modelée. Derrière chaque chiffre, une explication plus ou moins courte vous permet d'en savoir plus sur vos bilans. Elle vous permet même de programmer des séances d'entraînement personnalisées.

Pour l'autonomie, c'est aussi un atout de taille. En effet, nous n'avons jamais vu une montre connectée tenir aussi longtemps : elle pourra vous accompagner pendant 5 semaines grâce à la recharge solaire, si vous vous contentez seulement du GPS d'activé. En mode smartwatch, l'autonomie descend à 5 jours. La montre est également conçue pour durer grâce à sa fabrication robuste. Elle est faite pour rester accroché à votre poignet quelle que soit votre activité.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Montre connectée sport Garmin Fenix 7s (42 mm)|-12%|567,57€ (au lieu de 650€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

En ce moment, la montre bénéficie d'une belle promotion sur Amazon avec une réduction de 82€. Un bon plan immanquable pour les coureurs, les marcheurs, et les cyclistes, particulièrement.