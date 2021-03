Amazfit défie Apple avec une nouvelle montre connectée santé qui pourrait sauver des vies

Amazfit travaille sur une nouvelle génération de montres connectées avec des capteurs de suivi plus avancés, particulièrement sur la thématique de la santé. Celle-ci pourrait même voler la vedette à Apple sur une option spécifique : la surveillance de la pression artérielle.

Amazfit (détenu par Zepp Health) s'est fait un nom avec des Fitness Trackers bon marché qui offrent des fonctionnalités impressionnantes pour relativement peu d'argent. Il s'agit notamment des gammes GTS et GTR, ainsi que de la ligne T-Rex, qui sera bientôt complétée par le nouveau T-Rex Pro.

Aujourd'hui cependant, il semble que la société ait des rivaux plus haut de gamme dans sa ligne de mire et qu'elle soit en train de développer une montre premium capable de suivre bien plus que les pas, le sommeil, le rythme cardiaque et la progression de quelques séances d'entraînement.

"Nous sommes actuellement en contact avec les autorités de régulation américaines pour développer des capteurs aussi précis que l'ECG et la surveillance de la pression artérielle. Ces mises à niveau sont en cours en ce moment", déclare Mike Yeung, chef des opérations de Zepp Health.

Une course contre la montre

Le fait qu'Amazfit travaille avec des entreprises comme AliveCor (spécialiste de l’ECG mobile) est un signe positif, et suggère que nous pourrions découvrir une montre Amazfit aux performances supérieures plus tôt que tard.

Les concepteurs d’appareils connectés doivent régulièrement faire machine arrière ou mettre leurs nouveaux capteurs en suspens, en attendant l’approbation des administrations sanitaires au niveau international. Par exemple, la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch Active 2 de Samsung ont toutes deux été lancées avec des capteurs de pression sanguine et d'ECG, mais ceux-ci n'ont pu être débloqués que dans certains pays - comme la Corée du Sud et les États-Unis.

A contrario, Amazfit s'efforce de faire approuver sa technologie avant la sortie de tout nouveau produit, ce qui devrait permettre aux utilisateurs du monde entier d'avoir accès à l’intégralité des fonctionnalités, immédiatement.

La société pourrait également devancer Apple en lançant la surveillance de la pression artérielle en premier, et à un prix bien inférieur.



Apple semble développer, en effet, son propre capteur de pression artérielle, mais il s'agit d'un travail en cours depuis plusieurs années maintenant - et il n'y a jusqu'à présent aucun signe de sa mise en œuvre prochaine. Cette technologie pourrait être intégrée à l'Apple Watch 7, qui ferait ses débuts en septembre. Amazfit affiche un calendrier de sortie beaucoup plus rapide, et nous devrions recevoir la future montre Amazfit un peu plus tôt cette année. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.