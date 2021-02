Test de l’Amazfit GTS 2e

L’Amazfit GTS 2e est une smartwatch compacte qui vous offre énormément de fonctionnalités pour ce prix. Avec un écran OLED lumineux, une batterie qui tient la charge et une multitude d’outils de remise en forme impressionnants, c’est sûrement l’un des meilleurs fitness trackers abordables en circulation.

L’Amazfit GTS 2e en résumé

L’Amazfit GTS 2e est une version lite de l’Amazfit GTS 2. C’est une montre connectée dédiée au fitness et performante, même s’il lui manque quelques fonctionnalités clés aperçues dans la version premium - notamment le NFC pour les paiements sans contact, et la possibilité de répondre aux appels téléphoniques via Bluetooth.

Son écran OLED lumineux le distingue de nombreuses autres montres dans cette gamme de prix, et son autonomie impressionnante (jusqu’à 24 jours) en fait un choix pratique si vous pouvez vous passer de ces fonctionnalités manquantes.

En contrepartie, la série de capteurs santé de la GTS 2e est cependant impressionnante, avec une surveillance précise de la saturation en oxygène dans le sang, du sommeil, de la fréquence cardiaque mais aussi du stress pendant 24h - le tout depuis l’application Zepp.

Le suivi de la condition physique reste également bien implémenté, avec un GPS embarqué, un large éventail de modes sportifs préréglés, une détection automatique de la session d'activité et des analyses post-entraînement. Ces dernières s’avèrent assez similaires à celles délivrées par la Garmin Vivoactive 4S - d’autant que les données peuvent être synchronisées automatiquement avec des applications tierces comme Strava.

Prix et disponibilité de l’Amazfit GTS 2e

L’Amazfit GTS 2e est sortie en Janvier 2021 au prix de 169 euros. Au moment de la rédaction de cet article, c'est à peu près le même tarif que le bracelet sportif Fitbit Charge 4.

Design et écran de l’Amazfit GTS 2e

L’Amazfit GTS 2e est très similaire en taille et en forme à l’Apple Watch 6, mais sans la couronne numérique. Au lieu de cela, le bouton du GTS 2e sert simplement à déverrouiller la montre et à sélectionner l'option de votre choix au sein du menu ; toutes les autres commandes sont gérées à l'aide de l'écran tactile.

Elle est disponible en noir, vert et violet, avec un bracelet en silicone confortable, un cadran en aluminium et une fermeture à boucle. Le chargeur est magnétique et se clipse facilement à l'arrière de l'appareil (pas besoin de brancher de petites broches).

L'écran HD AMOLED de 1,65 pouces est super lumineux et nous l'avons trouvé facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage. Le thème est personnalisable ; de nombreuses options supplémentaires peuvent être téléchargées via l'application compagnon, ou vous pouvez créer votre propre thème en utilisant vos photos.

La prise en main est relativement simple. Tout d'abord, chargez la montre et installez l'application Amazfit Zepp sur votre téléphone, puis créez un compte (si vous n'en avez pas déjà un). Scannez le QR code présenté sur le cadran de la montre pour connecter les deux appareils - il n'est pas nécessaire de saisir un code de confirmation, comme sur certains autres fitness trackers. Vous devrez ensuite effectuer une mise à jour du firmware. A partir de là, la montre est prête à être utilisée.

Fonctionnalités de l’Amazfit GTS 2e

L'Amazfit GTS 2e possède une série impressionnante de fonctionnalités, avec tout de même quelques limites à connaître.

Vous pouvez choisir de recevoir des notifications et des alertes d'appels entrants sur l'Amazfit GTS 2e, mais vous ne pouvez pas répondre aux SMS, contrairement à ce que propose l'Amazfit GTS 2. De même, vous ne pouvez pas utiliser le Bluetooth pour répondre aux appels téléphoniques, ni effectuer de paiements sans contact via NFC.

Vous ne pouvez pas stocker de musique sur la GTS 2e pour une lecture hors ligne, mais vous pouvez l'utiliser comme télécommande pour zapper ou mettre sur pause les titres en cours depuis votre smartphone - ce qui est pratique pendant un entraînement.

Les commandes vocales hors ligne vous permettent d'effectuer de nombreuses tâches courantes en mode mains libres - une fois que la montre est configurée, faites simplement pivoter votre poignet pour qu'une icône bleue « Ecoute » apparaisse en bas du cadran, puis énoncez une commande basique comme « Démarrer course à l'extérieur », « Lancer la musique » ou « Allumer la lampe de poche ». La reconnaissance vocale a bien fonctionné lors de nos tests, et le fait que vous n'ayez plus besoin d'appuyer sur un bouton pour déverrouiller la montre vous fera gagner de précieuses secondes.

Les fonctions bien-être de la montre sont particulièrement fantastiques. Par exemple, elle peut surveiller la saturation en oxygène dans le sang et offre un suivi du rythme cardiaque toute la journée, avec des avertissements pour des fréquences cardiaques anormalement élevées. Pour scanner le SpO2 (saturation en oxygène dans le sang) à tout moment, vous serez invité à placer votre bras horizontalement sur une table ou un bureau, à maintenir le cadran de la montre droit et à rester immobile. C’est aussi simple que ça.

Dans nos tests, le score SpO2 de l'Amazfit GT 2e était presque exactement le même que celui de l'Apple Watch 6 (95% et 96% respectivement). Au fil du temps, la montre Amazfit établira un graphique de vos mesures afin que vous puissiez suivre les changements au fil du temps sans utiliser votre téléphone.

Le stress est mesuré tout au long de la journée et est calculé en fonction de la variabilité de votre fréquence cardiaque. Il s'agit du moyen le plus courant de mesurer le stress et il s’avère différent des mesures ponctuelles prises par la Fitbit Sense, qui mesurent l'activité électro-dermique.

Le suivi du sommeil est l’une des meilleures fonctionnalités de l’Amazfit GTS 2e. La montre est agréable à porter la nuit grâce à son bracelet souple et fin. Le suivi du sommeil mesure les phases de sommeil profond et léger et les périodes d'éveil. C'est dommage qu'il n'y a pas de suivi du sommeil paradoxal ; d'après nos tests, il semble avoir été fusionné avec le sommeil léger.

À la fin de la nuit, vous recevez un score basé sur le moment où vous vous êtes endormi et celui de votre réveil (les heures de coucher sont configurables dans l'application), vos proportions de sommeil léger et profond, le temps d'éveil et la qualité de la respiration pendant le sommeil. Ces mesures sont accompagnées de conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil, adaptés à vos résultats. Vous pouvez également choisir de recevoir un score de qualité respiratoire (actuellement en version bêta).

Options fitness de l’Amazfit GTS 2e

L'Amazfit GTS 2e peut suivre vos courses à pied en extérieur (sur route et en sentier), l'entraînement sur tapis roulant, le cyclisme en salle et en extérieur, la natation, l'entraînement elliptique, le ski, la danse, les sports de combat et les sports nautiques - avec un mode « entraînement gratuit » supplémentaire pour toute activité qui n'a pas de mode dédié.

L'appareil est facile à utiliser en déplacement ; le fait d'appuyer deux fois sur le bouton de la couronne ouvre le menu des options d'entraînement, d'un simple glissement. Vous pouvez aussi appuyer dessus pour démarrer et mettre en pause l'activité actuelle. En revanche, il est impossible d’annuler ou de mettre fin à l'activité en balayant l'écran vers le haut ou vers le bas pendant la pause. Ce qui est presque impossible à faire accidentellement. Utilisez également les commandes vocales hors ligne pour activer et gérer le suivi de l'entraînement, qui fonctionne relativement bien.

Il existe également une détection automatique d'activité, qui augmentera la fréquence des mesures de fréquence cardiaque si vous commencez votre entraînement, mais n'activera pas le GPS. Lors de nos tests, il a établi un verrouillage GPS rapidement, bien que vous puissiez également commencer votre entraînement avant, la montre rattrapera alors la section manquée lorsqu'elle sera verrouillée.

Nous avons comparé les résultats avec ceux recueillis par la Garmin Vivoactive 4, et avons trouvé la cartographie presque identique. Vous pouvez de même synchroniser vos données d'activité avec des applications tierces, y compris Strava.

La GTS 2e enregistre en outre votre fréquence cardiaque tout au long de l'entraînement, le rythme, la cadence et l'altitude. Le rythme enregistré à la fois par l'Amazfit et la Garmin est presque identique, mais la fréquence cardiaque semble être plus basse sur la GTS 2e. Les zones de fréquence cardiaque sont légèrement différentes, mais cela est dû au fait que Garmin utilise des nombres fixes pour tous les utilisateurs, tandis que les zones de fréquence cardiaque d'Amazfit varient en fonction de votre âge, ce qui est plus utile pour l'entraînement.

Notre seul problème est que le graphique de la fréquence cardiaque n'affiche aucune courbe de tendance et qu’aucune moyenne n’est calculée.

Application compagnon de l’Amazfit GTS 2e

L'Amazfit GTS 2e utilise l'application Zepp développée par la marque et disponible sous iOS. Ce n'est pas aussi attrayant ou intuitif que l'application Fitbit équivalente, mais elle concentre tous les éléments essentiels à portée de main.

En glissant votre index du bas vers le haut de l'écran, vous découvrirez des commandes rapides pour gérer votre appareil (y compris la personnalisation de l'affichage, le réglage du mode de vibration et l'ouverture de l'App Store), tandis que le reste de l'application est dédié aux statistiques de fitness et de bien-être.

Toutes vos statistiques de santé et d'entraînement sont importées automatiquement dans l'application, où elles sont regroupées avec les données de tous les autres produits Amazfit que vous possédez. Tels que les balances connectées ou les écouteurs Zenbuds.

L'application Zepp vous attribuera un score «PAI» (Personal Activity Intelligence) basé sur votre fréquence cardiaque tout au long d'une semaine, que vous soyez inactif, en marchant ou en travaillant. Votre score est calculé à l'aide de ces données, ainsi que de votre âge, de votre sexe, de votre fréquence cardiaque maximale, de votre fréquence cardiaque au repos et de votre réponse à l'exercice - votre objectif est de le maintenir constamment au-dessus de 100.

C’est une idée intéressante, mais quelque peu vague. Il est conseillé de faire des activités qui augmentent votre fréquence cardiaque, mais sans un degré d'effort ou un temps précis à viser. Nous aurions en outre apprécié une surveillance du cycle menstruel depuis l'application Zepp. C'est une fonctionnalité que Fitbit et Garmin se sont efforcés de développer ces dernières années et elle serait un ajout utile.

Achetez-la si…

Vous recherchez une montre connectée polyvalente à moins de 200 €

L'Amazfit GTS 2e vous offre de nombreuses fonctionnalités pour le prix et représente un excellent rapport qualité-prix. De nombreuses autres montres connectées coûtent beaucoup plus cher et offrent moins.

Vous appréciez les écrans lumineux

De nombreuses montres connectées abordables sont limitées par un écran sombre, mais la dalle OLED de la GTS 2e brille vraiment dans toutes les conditions d'éclairage.

Vous souhaitez améliorer votre forme physique

La GTS 2e a un suivi fitness impressionnant pour son prix - en particulier ses fonctionnalités GPS et de suivi de la fréquence cardiaque. Si vous souhaitez devenir plus performant, cela peut vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin.

Ne l’achetez pas si…

Vous êtes un athlète sérieux

Bien que le suivi de la condition physique soit impressionnant ici, l'Amazfit GTS 2e ne peut pas rivaliser avec des montres de sport sérieuses pour vous donner des informations détaillées et des conseils d'entraînement.

Vous aimez payer sans contact

L'Amazfit GTS 2 d'origine propose des paiements NFC, mais cette fonctionnalité est absente de son homologue plus abordable. C'est un sacrifice qui est nécessaire pour obtenir ce petit prix.